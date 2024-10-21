重庆忠县涂井乡友谊村江畔生态湿地。

余 鸿摄

浙江科技大学学生在安吉县天荒坪镇余村村开展生态思政课堂系列活动。

殷兴华摄

刘文登在向学生讲述黄河大保护相关知识。

缪宏伟摄

重庆三峡职业学院的学生在长江边上思政课。

冉孟军摄

黄河龙居段景观（局部）。

缪宏伟摄

习近平总书记在全国教育大会上强调，注重运用新时代伟大变革成功案例，充分发挥红色资源育人功能，不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地。

多地学校立足办学实际，将生态文明建设融入思政课。在浙江，学生们来到安吉余村，感悟“绿水青山就是金山银山”；在山东，伴着涛声阵阵，黄河大保护的理念进一步深入学生内心；在重庆，一堂长江边的思政课让学生进一步了解长江大保护的意义……记者走进几所学校，观察各地积极探索生态保护主题思政教育的有效路径。

——编 者

浙江科技大学开设生态主题思政课

置身安吉余村 体会山乡蝶变

本报记者 刘军国

“生活在这里，就跟生活在画里一样。”前不久，浙江科技大学大一新生们来到浙江省湖州市安吉县余村村，在绿水青山之间，上了一堂生态思政课。

镌刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑、文化礼堂、矿山遗址公园……学生们亲身体会“两山”理念为村庄带来的巨变。

“曾经的余村，因矿而富，也因矿而痛。”余村村党支部书记汪玉成说，上世纪90年代，余村人靠着矿山和水泥厂，很早就过上了富裕的生活。

“但那时环境被严重破坏，村民生活受到影响。”汪玉成说，“2003年，浙江实施‘千村示范、万村整治’工程，就像有了指路灯，余村坚定地选择保护生态环境，才有了现在的余村。”

听完讲述，学生池研很感慨：“只有到余村来走走看看，才能真实地感受到‘绿水青山就是金山银山’理念所蕴藏的能量。”

村里有一个青年专属的创业空间“青来集”。年轻的创业团队、丰富的新兴业态、与大自然融为一体的办公空间……在这个青年人才社区，大家看到了余村的另一面。

“没想到能在乡村看到这样的场景！”“余村为什么能吸引这些创业者？”……同学们与青年创业者面对面交流。

“余村的生态理念在不断革新，不仅关注自然生态，还关注如何将其转化为推动社会进步的生态价值。2022年以来，余村启动‘全球合伙人’计划，聚焦青年新经济、跨界新农业、体验新文旅三大方向，面向全球招募绿水青山‘合伙人’。”丁文文是安吉绿乡运营管理有限公司总经理、余村项目负责人，同时也是首批带领团队入驻的余村“全球合伙人”。

“希望通过分享，让同学们意识到，未来的就业创业有很多种方式，美好环境和自然资源是乡村全面振兴的重要助力。”丁文文说。

“要让思政课有温度、同学们爱听，除了建好学校思政小课堂，还要用好社会大课堂。安吉推进生态文明建设的点滴实践，为讲好生态思政课提供了生动教材。”浙江科技大学安吉校区管委会副主任徐聪说。

“毕业后我们有机会在这里工作和生活吗？”学生吴锦铭提问，青春的面庞满是期待。

“当然！余村欢迎每一个有梦想的人。”丁文文回答。

中国石油大学（华东）附属中学建好思政大课堂

伴着黄河涛声 厚植环保理念

本报记者 李 蕊

秋日的山东东营黄河畔，林带染金，游人如织。

下午两点半，一辆满载中国石油大学（华东）附属中学六年级学生的大巴车稳稳停靠在东营区龙居镇辖区黄河大堤上。

“同学们，这里是黄河流经东营的第一站龙居镇。不远处的黄河弯道即是大河的最后一道弯……”下车前，学校思政课教师郭小雷指着车窗外向学生介绍。

下车后，穿过一条展示黄河文化的长廊，同学们来到围栏边，远观流淌的河水。“为什么要珍惜水资源？如何节约用水？”随着有关“节水”问题的抛出，这堂“黄河大保护”主题思政课正式开始。

从植物动物需要水到人类生产生活每天都离不开水，学生们踊跃发言。

说话间，东营黄河河务局麻湾管理段段长李兆杰来到学生面前，他指着河岸固堤防险的坦石坡以及岸上码放整齐的备防石，开始讲解：“为了保护黄河行洪安全，做好防汛防凌，除工作人员每天徒步巡查外，我们还有视频监控、无人机等设备进行远程巡查。一年四季，日夜轮岗。每逢凌期、汛期则全员在岗，严密监控。”

“来时路上，大巴车穿过林场将我们载到黄河岸边。接下来，请参与林场建设的龙居镇干部为大家上课。”听完李兆杰的讲述，郭小雷又请出了下一位“老师”。

“国家统一调度黄河水量后，黄河再没断流。为响应国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略，东营区在龙居镇建起4万亩生态林场。”龙居镇干部高佐平指着不远处的林带说，“去年以来已建设7400多亩沿黄生态长廊，是保护黄河的生态屏障。”

“不管是谁，乱砍滥伐、岸边钓鱼、使用明火、取土取沙都不行。”东营公安分局“生态警长”民警刘文登一开口就赢得了同学们的掌声。

两名沿黄生态巡查员将电动车停在不远处，来到学生身边说：“我们是镇上的沿黄生态巡查员，任务是在黄河岸边巡查，一旦发现情况立即报告。”他们告诉大家，随着黄河生态保护带动旅游业发展，周边居民的日子也越过越红火。

“第一次这么近距离见到黄河，通过这节课，我才知道为了保护黄河有那么多人付出了艰辛努力。”

“黄河生态保护太重要了。将来，我也要参与到保护黄河的工作中去。”

…………

返程路上，同学们分享各自的感想。

中国石油大学（华东）附属中学校长赵大柱说，学校将本地革命纪念馆、方志馆、黄河文化馆等特色场馆和地点作为思政课的实地课堂，让思政课走出校园，引导学生在身临其境中增进认知。

“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯……”不知是谁起了个头，诗词的吟诵声又在车厢中响起。

重庆三峡职业学院开设“长江大保护”主题思政课

行走长江之滨 感受生态变化

本报记者 刘新吾

秋意渐浓，重庆三峡职业学院的20名学生来到重庆市万州区长江之滨，上一堂“长江大保护”主题思政课。

第一站是白鹭湾湿地公园，这里杉树成林，郁郁葱葱。

“同学们来过这里吗？”“来过，以前光秃秃的，没想到变化这么大。”

“是的，这里是消落带，长江涨水的时候，江滩淹在水下，水位下降，江滩就露出来了，很难治理。”思政课教师陈红开始讲解，“这几年，万州对消落带实施综合整治，建成南北两岸整治和防洪护岸工程40多公里，并打造万州城区沿江生态廊道，既守护着库岸安全，也守护着长江碧水长流。”

沿着江畔，伴着江风，大家走过重庆三峡移民纪念馆，来到樱花渡公园。

“好多鱼！”一名学生的惊叹吸引了大家的目光。

“以前在长江边，大家看不到这么多鱼吧？现在我们可以看到成群的鱼儿穿梭。为什么鱼又多起来了？因为国家开展长江‘十年禁渔’，在长江退捕禁捕。”陈红说，“今天我们还邀请了一名嘉宾，给大家讲讲保护长江的故事。”

万州区农业综合行政执法支队队员姜汉的讲述，让现场学生听得入迷：

在抓好退捕方面，16名退捕渔民成立护渔队，每天在长江万州段巡查巡护；

在做好鱼类保护方面，积极开展长江珍稀野生动物保护和渔业资源增殖放流活动，近10年来，万州向长江流域投放胭脂鱼约1亿尾，长江流域生态不断恢复，珍稀鱼类再次出现。

同学们热烈地讨论起来。从小生活在长江边的学生杨林说：“长江越来越美，我们每个人都要行动起来，共同让母亲河焕发光彩。”

“同学们，我们今天沿着江边走，就是让大家实地感受长江大保护的意义和成就。”陈红总结，只有保护母亲河的生机活力、人与自然和谐共生，长江沿岸才能发展得更好。

今年4月，长江流域16所高职院校携手合作，共同开展长江流域高职院校“长江大保护”大思政课建设，重庆三峡职业学院积极参与，以自然作“课本”，以长江之畔为“讲台”，让学生们通过一堂现场思政课，加深对生态文明理念的认识。

《 人民日报 》（ 2024年10月21日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)