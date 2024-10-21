马 龙

一段时间以来，各地夜校如火如荼。“白天上班，晚上学艺”，多地的夜校甚至出现“一课难求”的火爆场面。在这里，“公益性”的办学初衷与“自我提升”的学习导向双向奔赴。

“夜校热”的兴起，展现了当代青年人健康向上的生活态度和踏实奋进的自我要求，彰显出我国学习型社会建设正加快推进，“人人皆学、处处能学、时时可学”的全民终身学习服务体系正加快构建。

夜校“火起来”，更要持续“火下去”。在频频出圈的同时，部分夜校也暴露出诸多管理运营和办学质量方面的短板。如，某些城市的夜校前期资金规划执行不到位，导致后续运营难以为继；还有一些夜校出现了师资断层、课程不连续、教学质量时好时坏等问题，导致学员体验感大打折扣。

办好夜校，需要做好引导。一方面，政府应通过制定切实可行的政策和措施，加大对夜校的支持力度，为夜校发展保驾护航。如北京通过定期财政补贴、建立校企合作机制、组建公益授课师资团队等方式，不断提高夜校的教学质量。另一方面，政府也要加强对夜校收费标准、资金使用和办学质量等方面的监管，为学员的利益提供有力保障，如定期进场检查、学员问卷调查等。

办好夜校，要多些差异化思维。夜校应加强与社会的联系和合作，吸引更多的优质社会资源投入，为学员提供更加丰富的学习机会和平台。夜校运营方要合理利用资源，按需进行课程设置。在进行课程设定、场地租赁之前，进行多种形式的充分调研。按照当地受众的实际需求进行课程规划、师资引入和设备采购，避免资源浪费。

在夜校中，有不少青年人的身影。夜校涵盖了传统文化、科技应用、职业技能、心理咨询、艺术鉴赏、健康养生、时尚生活等多个领域，不仅满足了年轻人培养积极向上生活情趣的需求；还为他们潜心钻研新技能，为就业创业乃至探索人生更多可能性提供了助力。

青年是引风气之先的社会力量。一个民族的文明素养很大程度上体现在青年一代的道德水准和精神风貌上。让“夜校热”持续火下去，成为当代青年精神生活新常态，才能建立优质文化资源直达基层机制，完善公共文化服务体系。

（作者为华中科技大学国家安全研究中心研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)