本报记者 刘新吾

龚天然正在检查机器。

何 超摄

在工作中的魏群。

何 超摄

当前，工业互联网发展呈现出高度融合、智能化和生态化的特征，在制造业、能源、交通、医疗等多个领域得到广泛应用，正不断助力企业实现数字化转型。工业互联网的深入发展，催生出与之相关的新职业——工业互联网运维员。

工业互联网运维员是指使用软件、专用设备、检测仪器及工具，对工业互联网系统进行网络互联互通、数据采集处理、标识解析应用、平台应用优化、系统安全维护的人员，保障着工业互联网的系统高效安全运行。

运维员岗位需求量上升

在西部（重庆）科学城，年轻的工业互联网运维员魏群对他已经工作了5年多的光谷智创园各处都很熟悉。作为国家高新技术企业中再云图技术有限公司（以下简称“中再云图”）项目部的运维组组长，魏群对自己的工作用了一个形象的比喻：“很像‘售后’，但更多时候是‘救火员’。”

中再云图是一家具备大数据及人工智能技术研发能力的全国性专业数字化应用解决方案提供商。魏群告诉记者，公司的业务可以分为三个部分，前期由产品经理和专业的售前技术人员与客户进行产品需求对接，对接完成后运维员就需要入场，开展中期的服务器资源的购买和等级保护工作，进行资源的组装和部署，后期产品交付后还需要负责售后。

魏群大学所学是物联网专业，2019年毕业求职过程中，他意识到大学所学内容和就业市场所需相差较大，真正能专业对口的工作机会并不多。偶然接触到运维员这一职业，魏群产生了浓厚兴趣。在数字融通的未来，各行业都积极推动着运营管理的数字化，对运维员的需求也在上升，把握到这一风口，魏群做出了决定。一个全新的领域，什么都不会怎么办？“我知道这些东西都是需要去自学，刚开始看了很多书、听了很多网课，有时间就和同事交流，慢慢地就上手了”，魏群告诉记者。

与魏群相比，龚天然已经在这个领域工作了多年，也参与实施了一些重要项目，对工业互联网有着深刻理解。

龚天然是重庆耐视特科技有限公司的高级运维工程师，他所在的这家公司，坐落于与光谷智创园隔街相望的金凤软件园中。近年来，公司迅速崛起成为专精特新企业。在与金康动力、中国移动携手推进的5G汽车制造项目中，龚天然以其过硬的专业素养和执着的精神，完美诠释了工业互联网运维员的“匠心”。

在项目实施的过程中，面临着诸多严苛的条件，生产不能中断，网络结构更是不可轻易变动。龚天然将周末时间全部奉献给了车间。身影频繁穿梭于设备之间，专注地进行着细致的部署与测试。手中的工具仿佛是他的画笔，在设备的世界中描绘出精确的蓝图。

确保企业生产、运营安全

工业互联网运维员常常是“幕后英雄”，熬夜加班是常事，用自己的努力来确保企业生产、运营的安全。

在5G汽车制造项目实施工程中，为了在不改变现有组网结构的前提下实现网络拓展与升级，龚天然绞尽脑汁寻找解决方案。最终确保了网络升级的无缝衔接，还为企业节省了大量成本。

在那连续两个月的时间里，龚天然几乎每天都坚守在岗位上，不辞辛劳。在他的不懈努力下，网络性能得到了显著提升，延迟大幅降低，实现了跨地域、跨网络的高效通信，为企业的业务协同与数据分析提供了强有力的支持。

面对5G网关在千兆传输速度上的挑战，龚天然没有退缩。他深入现场，仔细观察每一个细节，结合实际环境，创造性地提出增加芯片提速的解决方案。他在实验室进行了多次优化调整与测试。终于，5G在工业场景下的传输速度达到了理想状态，满足了大数据分析对毫秒级采集的严苛要求。同时，他还亲自编写了一套智能切换代码，确保客户能够在5G与现有网络之间灵活切换，进一步提升了系统的稳定性与用户体验。

魏群在工作中也化身“夜猫子”。据他介绍，为了不影响白天用户的使用，他们通常要等到晚上十时左右再开始检修工作。如果运气好，遇到的是熟悉的问题，可能一个小时左右就能解决；一旦问题复杂或者说短时间内找不出问题所在，那可能就需要熬到凌晨两三点甚至通宵达旦。

“解决问题往往就是一瞬间，而找问题则是大海捞针。”魏群和记者分享了他印象最深的一次项目经历，那是公司当时承接的一个数字化大型项目，公司对这个项目高度重视，从接到项目开始魏群和团队成员就开始了四个多月的鏖战。

然而，在产品即将交付的时候突然出现了闪退的问题。时值国庆假期，老家在山东的魏群一年里基本只有春节和国庆有时间回去，一个电话却让他不得不留下。魏群的工作就像在和问题玩捉迷藏，而这一次的问题藏得“太好了”，他和团队寻找了整整五天都没能找到问题所在，最后才发现是第三方出了技术问题。尽管解决问题只用了不到半天时间，魏群的假期也在这场捉迷藏中泡汤。不过，魏群告诉记者，“这个项目是最累的，也是我收获最多的。”

推动工业互联网深度应用

在数字化转型浪潮中，工业互联网运维员是连接技术与应用的“纽带”。随着5G的飞速发展与数字孪生技术的蓬勃兴起，运维岗位不仅是企业稳定运行的坚实基石，更是推动工业互联网在制造企业深度应用的先锋力量。

龚天然在参加另一个5G+数字孪生项目时，面对数字孪生中常见的画面延时问题，他没有简单地依赖高性能处理器这一传统解决方案，而是深入探索运维方法的优化。他花费大量时间研究数据处理流程，分析每一个可能影响延时的因素。通过在前端设定自动分批处理数据与驱动模型的策略，成功降低了延时，使整个工厂的数字孪生系统更加流畅、逼真地还原了现实场景。企业决策者能够通过这个系统获得更加精准、实时的数据支持，从而做出更明智的决策。

四年的时间，魏群逐渐磨炼为一位技术娴熟的互联网运维员，在负责服务器资源代采的过程中积累了不少经验，“相比于实体服务器，云服务器节点多可选择性高，数据冗余高，一般都不会出故障，就算一个节点出问题，数据也可以转移到其他节点，数据不易丢失，在价格上也比企业自己搭机房便宜很多。”

在魏群看来，工业互联网运维员其实是一个熟能生巧的职业，足够的经验能够大幅提升工作效率。于是每解决一个难处理的复杂问题，魏群都会将处理方式总结成技术文档留存，下一次遇到相似问题就有了参考，就像编写游戏的通关攻略一样。现在，魏群手上已经有了上百篇独家攻略，这也帮助他从一个职业新人一路“升级打怪”，成长为一名技能超群的工业互联网运维员。

与普通互联网公司的运维员不同，工业互联网运维员对能力的要求更综合。不仅仅是需要熟练掌握传统互联网的各类知识和各项技能，同时还需要掌握大数据分析、人工智能和机器学习等前沿技术。他们通过搭建和维护相关平台，将物理设备与信息系统无缝连接，同时利用云计算和边缘计算技术，确保实时数据处理的高效性和可靠性。此外，确保公司网络的安全和数据隐私不受威胁，也是工业互联网运维员的重要职责之一。同时，工业互联网运维员还能够带动技术革新，带动企业业务模式和生产力的持续提升。

龚天然和魏群正在从事的就是这样一种职业，随着数字化、智能化与产业的深度融合，会有越来越多的人像他们一样投入到工业互联网的运营和维护中，帮助制造企业接入工业互联网，利用大数据、人工智能等新技术实现企业数字化转型，提升市场竞争力。

（王柯岚参与采写）

(责编：李昉、郝孟佳)