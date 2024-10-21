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累计培养近三千万名“工匠”

技工院校：“中国制造”强劲引擎

2024年10月21日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　人力资源社会保障部最新数据显示，全国近2500所技工院校20多年来累计培养了近3000万名高素质技术技能人才。在就业率常年保持97%的同时，技工院校该如何进一步提高教育水平和毕业生的就业质量？

　　多家技工院校负责人告诉记者，技工院校按照职业标准设计课程体系，学生学完一门课，基本可以掌握一项技能，学完一个专业，基本就能胜任岗位需要。因此，许多院校招生即招工、进校即入企，学生还没毕业就已被预订。

　　在广东省机械技师学院，记者看到，与西门子共建的智能生产车间里，机器人手臂挥舞，数字化设备上参数不停变化。在老师指导下，学生们仔细操作着手中设备。

　　“这里既是车间，也是教室。让学生在实训环境下磨砺成长。”广东省机械技师学院党委书记叶军峰说。

　　人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人介绍，近年来在全国技工院校部署推进工学一体化技能人才培养模式，核心是将工作过程和学习过程融为一体，旨在提升学生的职业素养和实践能力。

　　从就业市场看，近年来企业对技能人才的需求越来越旺盛，求人倍率长期保持在1.5倍以上，高技能人才甚至达到2倍以上。而技工院校的办学定位，正好符合部分企业所需，使得毕业生面临的就业机会较多。

　　叶军峰告诉记者，广东省机械技师学院的毕业生年均就业率达98.5%以上，平均1个毕业生有5个岗位等着招。每年有超25%的毕业生在世界500强、中国500强及国家重点企业就业。

　　伴随转型升级加快推进，企业用人要求也在攀升，对技能人员的基本素质、操作水平等各方面都提出了新要求。不少技工院校表示，当前必须加快调整步伐，提高人才培养与地方经济结合的紧密度、与行业企业发展需求的适配度。

　　技工院校和企业数量均居全国第一的广东，近两年下大力气推动产教融合，变学校“一头热”为校企“两头甜”。

　　一方面，对企业加大政策激励。对认定为产教融合型的企业给予金融、财政、土地等支持，落实教育费附加、地方教育附加减免以及其他税费优惠。截至2023年末，广东已认定省级产教融合型企业1233家，不少企业真正参与到职业教育中。

　　另一方面，推动学校创新教育模式。全省技工院校与100多家世界500强企业及国内800多家大型企业合作，不断增强对家长和学生的吸引力。目前广东148所技工院校每年向社会各界输送毕业生超17万人，实现招生、就业两头旺。

　　“为持续提高人才供给水平，在充分就业基础上进一步提高毕业生的就业质量，近年来，我们结合产业升级趋势和社会急需紧缺，动态调整和优化专业设置，指导技工院校围绕数字经济、先进制造业等培养人才。”人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人说。

　　杭州萧山技师学院对数控加工等传统制造类专业进行升级改造，建设智能控制、智能制造、人工智能与云计算等前沿专业，让学生成为高新技术企业争相招聘的对象，部分毕业生收入也随之提升。

　　2024年9月发布的《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》明确提出，推进技工教育高质量特色发展，组建一批技工教育联盟（集团），遴选建设一批优质技工院校和优质专业。

　　“全国技工院校专业目录共设15个专业大类，330个专业。目前，人社部门正在启动新一轮专业目录征集工作，下一步将动态调整优化专业设置，促进人才培养与产业发展深度融合。”人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人说。   

　　（据新华社电  记者姜琳）

(责编：李昉、郝孟佳)

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