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厚植创新沃土，助力青年尽展才华

2024年10月21日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】厚植创新沃土，助力青年尽展才华

近日，习近平总书记回信勉励中国国际大学生创新大赛参赛学生代表，提出“希望你们弘扬科学精神，积极投身科技创新，为促进中外科技交流、推动科技进步贡献青春力量”，并强调“全社会都要关心青年的成长和发展，营造良好创新创业氛围，让广大青年在中国式现代化的广阔天地中更好展现才华”。习近平总书记的回信传递出对广大青年的深切关怀和期许，也为支持青年创新创业指明了方向。

10月12日至15日，中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛及同期活动在上海举行。本届大赛共吸引来自153个国家和地区的2083.6万人次学生报名参赛。5个多月的时间里，他们投身于创新创业的最前沿，或走进乡村基层，或深入产业一线，或俯身观察生活，在解决实际问题、服务国家发展中实践所知所学。“上天入海”的海空跨域无人航行器，应用于超高耐压、超低损耗功率电子器件制备的氧化镓外延技术，能够帮助牧民增产的高原草地生态修复技术体系……一项项洋溢着奇思妙想的创新成果，充分展示了当代青年学生勇担时代使命、敢于开拓创新的青春风采。

创新是人类进步的源泉，青年是创新的重要生力军。放眼赛场内外，青春在创新创造中熠熠闪光：北斗导航、探月工程、中国“天眼”等重大战略科技任务中的许多项目团队平均年龄都在30多岁；在国家重点研发计划项目中，20%以上的项目由40岁以下青年科学家牵头负责；在人工智能、信息通信等新兴产业领域，优秀青年科技人才成为技术创新主力……可见，新时代为广大青年施展才华提供了广阔舞台，让他们将个人理想与国家前途、民族命运紧密结合，在火热的社会实践中开辟广阔前程、书写不凡篇章。

在创新创业的澎湃浪潮中，广大青年勇立潮头、出新出彩。这些佳绩的取得来源于他们坚持不懈的努力和持之以恒的奋斗，也得益于制度体系的合力托举。党的十八大以来，党和国家高度重视青年的成长发展，围绕青年创新人才的培养、使用、评价、激励等方面推动了一系列深层次的体制机制改革。从完善拔尖创新人才培养机制，到打破技能人才学历“天花板”，再到持续开展青年科研人员减负行动、给予青年人才倾斜性资源支持，这些举措都为青年创新人才潜心研究、大胆探索、挑战未知创造了更加有利的条件。作为高水平国际性创新竞赛，中国国际大学生创新大赛融通高校教育教学、科技创新成果转化、人才集聚交流等创新环节，发挥出以赛促学、以赛促教、以赛促创的带动作用，为广大青年学生搭建了磨炼本领、对接支持、互学互鉴的综合平台，这正是我国深入推进教育、科技、人才一体化发展，全方位促进青年人才成长的生动缩影。

当今世界，“惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜”。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新已成为驱动经济社会发展的关键引擎。拥有一大批创新型青年人才，是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。面向未来，培养更多具备创新精神、实践能力、理想情怀、国际视野的创新型人才，就需要为广大青年厚植成长成才沃土，营造鼓励创新、支持创业的良好环境。在统筹推进教育、科技、人才体制机制一体改革中，着眼提高创新能力，深入推进产教融合、科教融汇，把创新教育贯穿教育活动全过程，从教育理念、体系、制度、评价、治理等多维度发力，推动人才培养范式深刻变革，加快形成适应社会需求与个体发展的人才自主培养模式，培养学生独立思考、自主探究的意识，更大限度激发他们的创新潜能。尊重科技创新规律和人才发展规律，让更多青年人才在创新创业中挑大梁、当主角，以强有力的资源支持和政策保障，为他们筑梦、追梦、圆梦创造条件。

青年是祖国的前途、民族的希望、创新的未来。为有想法、勇拼搏的青年加油鼓劲吧，相信在中国青年的携手共创、接续奋斗中，祖国广袤的大地上定能持续勃发活跃跃的创造、日新月异的进步！

（作者：汤涵，系媒体评论员）

(责编：李昉、郝孟佳)

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