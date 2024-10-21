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为人民而舞 为时代建功——

北京舞蹈学院举办建校70周年系列庆祝活动

2024年10月21日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：北京舞蹈学院举办建校70周年系列庆祝活动

10月19日、20日，北京舞蹈学院举办建校70周年庆祝大会。北京舞蹈学院博物馆、校史馆开馆仪式以及北京舞蹈学院建校70周年专场演出、BDA舞蹈论坛等系列庆祝活动也同时举行。

北京舞蹈学院被誉为“舞蹈家摇篮”，作为新中国第一所舞蹈学府，在中国舞蹈艺术领域拥有多个“第一”，培养了新中国第一批舞蹈专业教师、第一代舞蹈艺术家，第一次参加世界青年学生和平与友谊联欢节比赛并获金奖，第一次演出完整的古典芭蕾舞剧《无益的谨慎》，第一次公演世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》，编写了第一部专业舞蹈教材等。1978年，学校由中专改制为大学，经过40余年的发展，构建起从附中、本科到研究生的一体化人才培养格局，建立起涵盖中外主要舞蹈文化的舞蹈高等教育体系。当前，该校是中国唯一独立设置的舞蹈艺术高等院校，也是世界专业舞种最全且规模最大的舞蹈学校。

“为人民而舞，为时代建功”是北京舞蹈学院办学的价值追求。70年间，北京舞蹈学院创作了一大批讴歌时代、讴歌人民、讴歌英雄的作品，如《杨家岭的春天》《唱支山歌给党听》《巍巍正阳》《人间四月天》等。北京舞蹈学院师生的身影还活跃在庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会《奋斗吧中华儿女》，庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》以及北京冬奥会、G20杭州峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等国家重大文艺演出舞台上。

校庆活动期间，北京舞蹈学院发起成立中国舞蹈教育联盟、世界舞蹈教育联盟并发布70部系列丛书以及建设中国舞蹈数字教育中心的最新成果——“舞蹈数字人”小北和小舞。舞向巅峰——北京舞蹈学院建校70周年“为人民而舞 为时代建功”专场演出在国家大剧院演出。（记者李笑萌 通讯员朱燕）

(责编：李昉、郝孟佳)

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