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全国考古人才振兴计划将支持100支创新团队

2024年10月21日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：全国考古人才振兴计划 将支持100支创新团队

考古人员清理墓道现场。 新华社发

考古人员清理墓道现场。 新华社发

记者10月18日从国家文物局获悉，国家文物局、财政部等印发了《全国考古人才振兴计划项目管理办法》（以下简称《办法》），将在文物考古领域组织实施周期为5年的全国考古人才振兴计划项目（以下简称“人才振兴项目”），遴选100支文物考古人才创新团队，并对创新团队开展考古综合研究、考古科技方法研究、文物保护技术研究等予以资助。相关单位对每支创新团队的支持周期不超过5年，资助额度不超过120万元。

《办法》提出，人才振兴项目以人才培养与团队建设为目标，聚焦文物考古领域重大基础研究、科技方法和关键技术的应用研究。

人才振兴项目支持的重点业务领域包括三类。第一类是考古综合研究，包括人类起源、农业起源、文明起源等重大基础课题研究，古代物质文化与社会发展研究，古代精神和思想文化研究，古代中国与世界的交流互动研究等。第二类为考古科技方法研究，包括人群演化、资源与技术等科技方法研究与应用示范。第三类为文物保护技术研究，包括考古现场文物应急处置、保存保护、信息提取等共性关键技术攻关，考古出土（出水）文物的保护修复技术研究与应用示范等。

通过结项验收的创新团队，第一负责人将被确认为“考古领军人才”，第二负责人将被确认为“考古青年英才”，团队骨干成员将被确认为“考古科研骨干”。

（记者张盖伦 实习生于曦乐）

(责编：郝孟佳、李昉)

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