原标题：2024鹤壁人才发展大会落幕

记者10月18日从河南省鹤壁市人力资源和社会保障局获悉，第三届“人在鹤壁·才是主角”鹤壁招才引智系列活动——2024鹤壁人才发展大会落下帷幕。大会邀请了行业专家、高校代表和青年人才，共话合作之计、共谋发展之道。

“鹤壁市科技创新创业团队”“鹤壁市科技领军人才”颁奖仪式、鹤壁市重点产业专家智库及青聚·鹤壁大学生联盟授牌仪式在会上举行。2024年“鹤壁英才计划”也在现场启动。鹤壁市委书记赵宏宇说，希望鹤壁成为各类人才的聚集之地、圆梦之地。

“鹤壁市科技领军人才”获得者、航天宏图信息技术有限公司副总经理范磊说，鹤壁为企业提供全生命周期服务，让企业“唱主角”，为企业蓬勃发展、企业家创业厚植了一片沃土。未来一定会有更多有志之士在这里书写属于自己的精彩。

据了解，鹤壁市连续5年实施“兴鹤聚才”计划，遴选支持各类人才1112名、创新创业团队32个，评定省市高层次人才654名，柔性引进挂职博士281名，吸引中国科学院院士、中国工程院院士等160余名高端人才来鹤壁开展合作。

（记者孙越）

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