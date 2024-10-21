原标题：吉林义务教育学校将每天开设一节体育课

记者从吉林省委日前召开的新闻发布会上获悉，吉林省义务教育学校将每天开设1节体育课，保证学生综合体育活动时间不低于两个小时。

建设教育强国，基点在基础教育。吉林省教育厅厅长张洪彬表示，吉林省将聚焦百姓关切，以小切口破题，从学生全面发展、身心健康、扩优提质、招生入学等方面纵深推动基础教育领域改革。

在健全德智体美劳全面培养体系方面，吉林省将持续推进大中小学思政课程教材一体化贯通和教师队伍一体化培育；推动中华优秀传统文化进校园、进课堂；完善冰雪运动进学校、进课堂机制，实施百万青少年上冰雪行动，将冰雪运动纳入中考体育测试选项；义务教育学校每天开设1节体育课，保证学生综合体育活动时间不低于两个小时，并将心理健康课纳入中小学课时，办好家庭教育周末大讲堂，健全家校社协同育人机制。

此外，吉林省还将实施扩优提质行动，支持优质学校集团化办学，推动优质校与薄弱校、新建校组建教育集团，努力缩小校际办学差距；实施高中托管帮扶项目，支持每个县至少办好1所优质高中；推进教育数字化建设，打造一批智慧校园样板校，实现优质数字教育资源城乡共享。

此外，吉林省还将通过深化“县管校聘”教师管理体制改革、统筹优化教师管理与资源配置、优化义务教育招生入学流程、扩大优质高中招生计划和指标到校比例等具体措施，让更多孩子接受优质教育。（记者任爽、见习记者张楠）

(责编：李昉、郝孟佳)