本报记者 丁雅诵

齐鲁理工学院智能制造课堂上，雄壮的国歌声响起，教室前方的大屏幕上，五星红旗“冉冉升起”。

“五星红旗见证了新中国的一次次高光时刻。在很多重要场合，我们需要一秒不差地升起五星红旗。同学们想一想，如果用可编程逻辑控制器控制升旗，该怎样设计程序？”智能制造与控制工程学院学科副院长王艳玲把思政教育有机融入专业教育，一边落实立德树人根本任务，一边解释技术原理，引导学生心怀远大理想、练就过硬本领。

“我们学习的知识技术可以应用于很多重要场景，想到这些，心中的自豪感、自信心油然而生，学习的主动性也更强了。”2021级电气工程及其自动化专业学生李浩然说。

将理想信念教育、社会主义核心价值观教育、爱国主义教育融入教育教学全过程，是齐鲁理工学院立足以德育人、扎实开展党建工作的一个缩影。目前，齐鲁理工学院党委入选“全国党建工作示范高校”培育创建单位，为进一步打造高校党建工作新模式、以高质量党建引领高质量发展凝聚起更大动力。

“去年我们召开校党委会议17次，研究重大事项。与此同时，班子成员分别参加所联系二级学院的党组织会议、党政联席会议，确保基层党组织在重大事项中充分发挥政治把关作用。”齐鲁理工学院党委书记徐淑凤说。

在科研一线，如何将党建与业务工作深度融合？齐鲁理工学院电子信息学科团队用实际行动作出解答。

数控机床是机械制造领域的一种常用设备，主要通过控制刀具，生产各类机械产品。作为核心部件，刀具的健康状况直接影响机床加工的效率和产品质量。为了精准掌握刀具的使用情况，团队成员夜以继日，历时两年，成功采集到相关数据，并发布了刀具磨损开源数据集。

“团队共有19人，党员占16人。”智能制造与控制工程学院党总支副书记李娜说，“科技攻关时，我们充分发挥党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员先锋模范带头作用，心往一处想，劲儿往一处使，形成了有组织科研的良好氛围。”

齐鲁理工学院党委副书记、副校长张庚灵介绍，目前学校获批的1项国家级教学成果奖、3个国家级一流专业建设点、4门国家一流课程等负责人中，党员占比94%；在学校获批的2个“黄大年式教学团队”、7个省级科技创新团队等骨干成员中，党员占比86%，成为推动学校高质量发展的中坚力量。

党建引领，德育为先。近年来，齐鲁理工学院将大学生德育工作作为党建工作的重要任务之一，从政治学习、思想教育、道德修养等方面入手，全面加强对入党积极分子的培养，把培育过程中的德育表现作为发展大学生党员的主要标准。此外还开展以德育为主基调的社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等实践活动，建立德育社会实践基地100余个。

齐鲁理工学院党委副书记、校长常翠鸣表示，要确保党对学校工作的全面领导，牢记为党育人、为国育才的使命，引导学生听党话、跟党走，矢志奉献国家和人民，让党旗在心中高高飘扬。

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)