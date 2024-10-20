本报记者 黄 超

参观红色遗址，瞻仰抗联将士留下的战斗痕迹……近日，黑龙江能源职业学院学生到黑龙江七星山国家森林公园重走抗联路。大家聆听讲解、观看珍贵展品，历久弥新的东北抗联精神在心里扎根。

一方文化育一方人。位于东北边陲的黑龙江能源职业学院，近年来探索“校地资源紧密联动、理实交互深度融合”的思政课教学方式，与双鸭山市七星河国家级自然保护区、北大荒农机博览园、双鸭山市博物馆等地共建实践教育基地，打造“行走的思政课”。

“我们运用新时代伟大变革的成功案例，围绕立德树人根本任务，各类课程与思政课同向同行，以红色基因铸就人才培养底色。”该校党委书记马长林表示，要引导学生把爱国热情转化为踏实学习的行动自觉，激励他们为强国建设、民族复兴伟业努力奋斗。

走进北大荒农机博览园，国产“东方红”拖拉机、大马力拖拉机等农机展品，让学生感受到我国农业生产和技术的变化，领悟到历久弥新的北大荒精神。“北大荒精神作为特定历史时期和地域文化的瑰宝，是激励我们前行的强大动力。”2022级学生王是一说，“我会更加珍惜当下的幸福生活和学习环境，提高创新意识、重视实践技能，为国家发展贡献青春力量。”

学院内的中国防爆电器博物馆，是矿山机电专业教授李凤海开设课程思政教学的实践课堂。“在防爆电器和电气防爆技术知识为主题的展厅，我讲授国家防爆电器行业的发展历程及老一辈防爆电器人的贡献担当，引导学生以优秀典型为榜样，种下爱国爱岗的种子，为未来职业生涯奠定坚实基础。”李凤海说。

“行走的思政课”由学院相关负责人、思政课教师及专业课教师共同参与，通过现场宣讲、理论结合实践、融入行业精神等方式，创新思政课模式，培养学生爱国情怀和行业担当。马长林表示，将进一步引导学生在思考中提升、在实践中感悟、在行走中成长，培养具有社会责任感和实践能力的新时代青年。

（吴俊杰、曹晶参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月20日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)