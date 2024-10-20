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抓好爱国主义教育这一课（教育时评）

施 平
2024年10月20日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。培养社会主义建设者和接班人，首先要培养学生的爱国情怀。今年适逢新中国75周年华诞，是爱国主义教育法实施的第一年，各地教育系统和各级各类学校持续开展爱国主义教育活动。特别是9月开学以来，全国高校组织“我和祖国共成长”主题活动，录制报国强国短视频、传唱经典爱国歌曲，中小学校结合地方实际和学校特色开展爱国主义知识竞赛、“我与国旗合个影”大思政课等，引导广大学生深刻领悟“中国红”背后的精神力量。

　　青少年时期是价值观、人生观和祖国观、民族观形成的关键期，要从小抓好爱国主义教育这一课。每逢周一的校园清晨，国歌声中，学生全体肃立，那是对祖国最朴素的敬仰；历史课上，从鸦片战争的屈辱到新中国成立的辉煌，从改革开放的春风到新时代的征程，一段段波澜壮阔的历史画卷徐徐展开；参加红色研学，重走先辈足迹，现场感受那份为国家和民族未来不懈奋斗的激情……爱国主义教育是塑造青少年学生精神世界的基石，不仅仅是书本上的知识，更是心灵的洗礼。把爱国主义贯穿教书育人全过程，就是为了让爱我中华的种子埋入每个孩子的心灵深处，生根发芽。

　　爱国是立德树人的永恒主题，爱国主义教育要持之以恒做下去。一方面，全面融入课程。要讲好思政课，将爱国主义教育内容融入日常教学。挖掘各门学科中蕴含的爱国主义教育资源，构建爱国主义教育与知识体系教育相统一的育人机制。另一方面，强化实践育人。把爱国主义教育内容融入各类社会实践，用好红色场馆、纪念馆、博物馆等资源，组织学生参加“场馆里的思政课”“行走的思政课”等。让爱国主义精神代代相传、发扬光大，必须在青少年中开展深入、持久、生动的常态化教育，在参与中感悟，在体验中成长，激发学生日用而不觉的爱国热情。

　　爱国是具体的、现实的，这要求每个人不仅要有对祖国的深厚情感，更要有为祖国发展贡献力量的实际行动。对于学生群体来说，就要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。在科研一线奋力攀登，助力“中国制造”迈向“中国智造”；在田间地头强农兴农，把论文写在祖国大地上；在奥运赛场奋勇争先，让五星红旗高高飘扬……近年来，广大学生勇于到艰苦环境和基层一线吃苦担重，在祖国最需要的时刻冲得出、顶得上，在成长成才中建功立业，闪耀动人的青春光芒。

　　不论树的影子有多长，根永远扎在土里；不论在何时何地求学，祖国和人民都始终放在心里。爱国主义教育是一堂“必修课”，要充分运用新时代伟大成就的生动教材，引导祖国下一代培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行。一代代人接续奋斗，必能不断谱写无愧于前辈、无愧于时代、无愧于人民的壮丽篇章。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月20日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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