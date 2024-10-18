人民网北京10月18日电 在日前举办的全球生态治理（南森）大会分论坛生物多样性保护主题会议上，北京林业大学与英国圣安德鲁斯大学、尼泊尔特里布万大学分别签署合作协议并宣布成立联合实验室。

北京林业大学与英国圣安德鲁斯大学联合成立人工智能生物多样性保护国际合作联合实验室，将利用人工智能和前沿科技手段，开展包括利用人工智能进行生物多样性监测与评估、人工智能与信息理论在保护遗传学中的开发与应用、人工智能结合单细胞空间多组学理解生物多样性的形成机制等领域研究，提高生物多样性保护的效率和科学性，为全球生态环境保护提供科学依据和技术支持。

北京林业大学生态与自然保护学院与尼泊尔特里布万大学林学院成立联合实验室。实验室将依托两所高校的优质资源，聚焦生态与自然保护领域的关键问题，开展森林生态系统的结构与功能、生物多样性保护、生态修复技术以及自然资源可持续管理等方面的研究。未来，实验室还将为双方学校的学生提供国际化学习研究平台，吸引更多国际人才参与实验室项目。（孙竞、实习生黄劭光）

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