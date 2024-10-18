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华中师范大学：以教育家精神铸就卓越未来教师

华中师范大学党委书记 夏立新
2024年10月18日16:00 | 来源：人民网-教育频道
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教育是强国之本，教师是教育之基。习近平总书记在全国教育大会上指出：“要实施教育家精神铸魂强师行动”。对于师范院校而言，培育弘扬践行中国特有的教育家精神，需要从以下四个方面着手。

首先，要从战略高度精准把握教育家精神。人无精神则不立，国无精神则不强。小到一个人、一个集体，大到一个民族、一个国家，精神的力量都至关重要。中国特有的教育家精神，与“四有”好老师、“四个引路人”及“大先生”等论述一起，凝成了教师队伍建设和师范人才培养的“根”与“魂”，为健全中国特色教师教育体系、加快建设教育强国、实现中华民族伟大复兴提供了基础性、战略性保障。中国特有的教育家精神，从群体精神和群体文化层面，提炼了我国广大教师共同的价值追求和精神目标，激发了全体教师队伍对教师职业的认同感、归属感和荣誉感，鼓励引导广大教师和师范生将国家、社会对教师的期待和希望，内化为自我要求、转化为行动准则、落实为教育实践。弘扬教育家精神，凝聚社会各界对尊师重教的认可和共识，是提高教师政治地位、社会地位、职业地位，维护教师职业尊严和合法权益的重要途径。

其次，要从文化维度赓续传承教育家精神。中国特有的教育家精神源远流长、博大精深，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合在教育领域的生动体现。教育家精神是躬耕教坛的教育工作者特有的集体人格和精神特质，这一精神根植于中华文明的深厚沃土和传统师道的千年传承，具有中国特色和时代特征的双重烙印。从“万圣先师”孔子有教无类、因材施教；到近代以来，以陶行知为代表的教育家，“捧着一颗心来，不带半根草去”，为中国教育探寻新路；再到新时代以人民教育家、全国教书育人楷模等为代表的大国良师，勇担“为党育人、为国育才”使命，做学生为学、为事、为人的“大先生”……历史沧桑巨变，精神一脉相承。立足新时代新征程，传承赓续千年中华师道，大力弘扬教育家精神，是实现以教师之强支撑教育之强、以教育之强推进国家之强的关键举措。

再次，要从师范角度学思践悟教育家精神。建设教育强国，龙头是高等教育，基点在基础教育，师范院校是两者的交汇点。师范大学在服务教育强国建设中负有特殊职责、重要使命，是践行教育家精神、厚植教育家情怀、滋养教育家品格、培养适应教育强国需要的大国良师的主阵地。师范大学要从强国建设和民族复兴的战略全局出发，充分认识教师队伍建设工作的极端重要性，将办好师范教育作为第一职责，将培养合格教师作为主要目标，深化教育评价改革，推动教师教育创新，优化教师教育人才培养模式，强化教师教育学科建设，深入实施“优师计划”“强师计划”“师范教育协同提质计划”等，弘扬尊师重教的校风学风教风，不断做强、做优、做特教师教育。师德师风是践行教育家精神的底线要求。师范院校作为教育母机，肩负着培养未来教师的重要使命，还应以最高标准坚守师德师风，在人才引进、教师聘用、导师遴选、履职考核和晋级晋升等职业生涯全过程严把政治关、师德关，教育引导广大教师祛除浮躁功利之风，回归育人初心。

最后，要从实践效度深入贯彻教育家精神。华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学，作为教师教育国家队，学校始终牢记教育报国初心使命，坚持立德树人根本任务，把教育家精神全方位融入教师队伍建设、师范生培养全过程，推动教育家精神在学校落地生根。学校深挖教育家精神内核，依托政治学、教育学、中国语言文学国家级一流学科，汇聚优势基础学科资源，发挥权威专家、优秀教师的作用，通过课题研究、座谈会、报告会等多种形式，组织开展教育家精神的学习宣传和理论研究阐释。深耕教育家精神引领，建立教师思想政治与师德师风建设长效机制，完善教师荣誉表彰体系，持续开展专项整治行动，组织评选“我心目中的好导师”和“好导师团队”，挖掘、培养一批具有华师印记和典型示范作用的“教育家型教师”。深化教育家精神熏陶，实施“时代新人铸魂工程”，持续推动“大思政课”建设，改进和加强公费师范生教育，打造具有师范特质的校园文化，以学生喜闻乐见的形式，将教育家精神纳入学生培养培训各环节、各阶段。实施“一体三化”师范生培养模式改革，打造智能化、沉浸式教师教育实训平台，以教育数字化开辟师范教育高质量发展新赛道。

(责编：李依环、熊旭)

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