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地大（北京）顶“瓜瓜”实践团：努力在乡村振兴的舞台发挥更大作用

2024年10月18日13:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月18日电 “这次社会实践活动，是一次深入乡村一线、锤炼自我的宝贵经历，也让我们充分认识到，乡村振兴的广阔舞台上，青年人可以发挥更大作用。“近日，中国地质大学（北京）珠宝学院举行的2024年暑期社会实践团成果分享会上，该校顶“瓜瓜”实践团团长鲍可心谈到。

记者了解到，中国地质大学（北京）顶“瓜瓜”实践团此前前往北京市大兴区庞各庄镇开展了社会实践活动，聚焦“新农村、新农业、新农民、新生态”建设，以“西瓜”为桥梁，探索传统农业与现代科技、文化创意深度融合的新路径。

据介绍，活动开始前，师生就当地的历史文化、农业发展、人才支撑、生态环境等方面进行了深入调查研究，并形成了具体实践计划。实践期间，实践团围绕西瓜及相关产业，打造了“瓜趣”实践调研纪录片、“瓜创”西瓜文创及IP衍生品、“瓜礼”创新西瓜包装设计、“瓜游”旅游线路图设计等一系列实践成果。

实践团指导教师、中国地质大学（北京）珠宝学院辅导员黄政淇表示，秋季学期开始后，实践团队仍在积极与当地政府、企业等开展深入合作洽谈，着力将相关文创产品及包装设计持续完善，现已进入工厂试样打版阶段，预计在下一年度可投入运行。未来，顶“瓜瓜”实践团将继续深化实践探索，努力推进创新突破，为乡村全面振兴注入更多青春源动力。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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