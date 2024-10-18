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第25届中国国际教育年会将于10月底启幕

2024年10月18日09:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月18日电 （记者郝孟佳）17日，第25届中国国际教育年会新闻发布会在北京召开。据悉，本届年会将于10月底启幕，主体活动将于10月31日至11月2日在京举行，中国国际教育展将于10月26日至11月2日在广州、上海、成都和北京四地巡展。本届年会主题为“教育：为人人 为未知 为未来”。

据悉，本届年会是自2000年创办以来首次被纳入元首外交成果。法国继2004年、2014年后第三度担任年会主宾国。本届年会将重点围绕教育强国建设，组织全体大会、CACIE之夜、平行论坛、合作洽谈、CACIE漫谈、教育展览六大版块等近百场教育交流活动，拟邀请全球超过60个国家和地区的4500余名社会各界代表参会。

本届年会将举办40场主题论坛，聚焦教育强国建设、国际教育重点和热点议题，包括教育对外开放高质量发展、教育数字化、职教出海、中外合作办学、来华留学、教育质量保障、国际化人才培养等。

此外，年会上将发布13项国际教育研究相关报告及成果，包括《中外合作办学发展报告摘要》《中法合作办学机构发展状况研究报告》等。年会还将推出专场洽谈和合作洽谈展两种线下洽谈模式，同时搭配线上洽谈程序，助力中外代表通过多样化形式提升洽谈体验，拓展合作空间。

(责编：李依环、熊旭)

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