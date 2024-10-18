人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“运动健身，给我向上的力量”（特写）

本报记者 范佳元
2024年10月18日08:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新学期开学后，初二学生沛然刚走进教室，便吸引同学们的注意，“哇，你变化好大！”“怎么做到的？太厉害了！”大家纷纷围过来。“这个暑假我可没少锻炼。”沛然说。

　　家住北京市东城区的沛然今年13岁，身高1米68。从小爱吃零食又不喜欢运动的她，上初中后体重一度达到80公斤，身体质量指数（BMI）也进入肥胖范围。“之前体测跑800米，没一次能跑完全程。”为了在中考体育中取得好成绩，沛然决定改变。

　　为此，沛然在今年暑期参加了运动夏令营，其间不仅要严格控制作息时间、调整饮食结构，还要进行运动训练。一开始，沛然感到吃力，经常练得气喘吁吁。“我下肢力量比较弱，每次训练结束双腿都会抖。”她说。

　　一段时间后，沛然逐渐适应了运动节奏，身体素质也随之加强，心肺功能和耐力不断提升，“以前跑一会儿就得放慢速度、调整呼吸，现在可以跑很久。”

　　一个夏天的努力与坚持，让沛然减重13公斤。

　　运动带来的改变不止于此。夏令营期间，沛然与营友合作获得了投篮大赛的冠军，这让她信心大增，学习与生活也更加自律，改掉了“拖延症”。“运动健身，给我向上的力量。”沛然说。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月18日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部