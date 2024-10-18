本报记者 范佳元

新学期开学后，初二学生沛然刚走进教室，便吸引同学们的注意，“哇，你变化好大！”“怎么做到的？太厉害了！”大家纷纷围过来。“这个暑假我可没少锻炼。”沛然说。

家住北京市东城区的沛然今年13岁，身高1米68。从小爱吃零食又不喜欢运动的她，上初中后体重一度达到80公斤，身体质量指数（BMI）也进入肥胖范围。“之前体测跑800米，没一次能跑完全程。”为了在中考体育中取得好成绩，沛然决定改变。

为此，沛然在今年暑期参加了运动夏令营，其间不仅要严格控制作息时间、调整饮食结构，还要进行运动训练。一开始，沛然感到吃力，经常练得气喘吁吁。“我下肢力量比较弱，每次训练结束双腿都会抖。”她说。

一段时间后，沛然逐渐适应了运动节奏，身体素质也随之加强，心肺功能和耐力不断提升，“以前跑一会儿就得放慢速度、调整呼吸，现在可以跑很久。”

一个夏天的努力与坚持，让沛然减重13公斤。

运动带来的改变不止于此。夏令营期间，沛然与营友合作获得了投篮大赛的冠军，这让她信心大增，学习与生活也更加自律，改掉了“拖延症”。“运动健身，给我向上的力量。”沛然说。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 15 版）

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