内蒙古呼和浩特万和体育公园，家长帮助孩子攀爬软梯。

丁根厚摄（影像中国）

福建泉州安溪县第十四幼儿园，家长与孩子参加亲子体育活动。

丰晓飞摄（人民视觉）

习近平总书记强调：“要坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。”本版今起推出“关注青少年体育”系列报道，探访各方如何发力，引导青少年积极参与体育锻炼，强健体魄、砥砺精神。

——编 者

让体育锻炼融入家庭生活

本报记者 季 芳

积极参加体育锻炼有益身心健康，这一理念日益深入人心。近年来，学校和家庭相互配合、共同发力，不断探索促进青少年体育的新经验、新做法。

今年暑期，家住天津的三年级学生小羽为自己制定了锻炼计划：每天上午跳绳200个、下午在小区活动1小时；每周各进行两次羽毛球、啦啦操训练。“学校布置了体育作业，发放了《学生家庭体育锻炼指导记录评价表》。”小羽妈妈介绍，“孩子一直很喜欢运动，每天按时完成运动计划并及时记录，很有成就感。暑假里多锻炼，孩子身体更棒了。”

学校通过布置体育作业，督促学生进行体育锻炼，同时鼓励家长与孩子一起运动，形成良好的家庭体育氛围。

国家体育总局相关调研显示，近年来我国青少年体质健康状况总体向好，柔韧性、力量、速度、耐力等指标在部分年龄段群体中有所提升，但近视、肥胖、身体姿态异常等问题依然突出，并呈现早发、高发的趋势，影响青少年健康成长。

增强青少年体质、提高健康水平，积极参与体育锻炼是有效方式。专家表示，中小学生每天累计完成60分钟的中等强度到高等强度的体育活动，有助于抵消久坐等带来的消极影响。一定强度的体育运动，对提升青少年身体素质、认知能力和心理健康都有积极效应。

鼓励青少年走到户外，享受运动乐趣，养成运动习惯，需要各方共同努力。中国教育科学研究院体育美育教育研究所所长吴键表示，要倡导家庭、学校、社会联动，充分认识体育锻炼对青少年健康成长、全面发展的重要性，形成合力，发挥实效。

在北京体育大学新闻与传播学院体育新闻系主任宋巍看来，兴趣是最好的老师，青少年充分感受运动的乐趣，才有坚持的动力。学校和家庭应充分了解青少年的兴趣所在，鼓励他们尝试多种运动，引导他们找到真正喜爱的运动项目并坚持下去。此外，制定个性化的运动计划和目标，也有助于青少年养成运动习惯。

青少年参与体育锻炼，科学指导必不可少。上海体育大学运动健康学院博士生导师王雪强表示，青少年选择运动项目时，要充分考虑自身特点和运动能力，“比如，体重超重的青少年，首选有氧运动，如游泳等，以帮助减脂减重，避免高强度运动给膝关节或踝关节带来的负担。”

摘掉“小眼镜”、减少“小胖墩”，运动十分有必要。据了解，针对青少年近视、肥胖等问题，国家体育总局正组织专家编创和面向社会征集健身指南与运动干预手段，编写系列科普读物，创编“近视防控操”“脊柱健康操”等。在山东日照，青少年脊柱健康管理被列入民生实事项目；在江苏常州，当地整合体育、教育、医疗卫生领域资源，开展学生脊柱健康筛查和减脂夏令营、冬令营活动。

国家体育总局竞技体育司司长张新表示，青少年健康成长事关国家发展、民族未来，近年来国家体育总局始终坚持“健康第一”理念，充分发挥体育在促进青少年健康成长方面的作用。

在冬奥冠军杨扬看来，体育在青少年成长过程中发挥着重要作用，能帮助他们更好地面对挫折、总结经验，融入团队、增强协作能力。“体育运动是青少年成长中的必修课，应更深入、多元地融入日常生活。”杨扬说。

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 15 版）

(责编：郝孟佳、李昉)