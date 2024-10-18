据新华社电 （记者石中玉 陈颖）塞尔维亚第三家孔子学院尼什大学孔子学院揭牌仪式日前在塞东南部城市尼什举行。

尼什大学孔子学院由塞尔维亚尼什大学与中国江苏大学共建，将为塞南部民众提供学习中文和了解中国文化的平台。

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中说，尼什大学孔子学院的成立为两国教育文化交流提供新平台，为两国人民相互了解提供新渠道。诺维萨德大学孔子学院、贝尔格莱德孔子学院和尼什大学孔子学院形成在塞中文教育北、中、南全覆盖的发展格局，同时也使塞尔维亚成为西巴尔干地区拥有孔子学院数量最多的国家。

尼什大学校长安蒂奇在致辞中高度评价孔子学院对加强塞中两国教育机构合作的重要意义。他说，尼什大学孔子学院的开设将加强尼什大学与中国高校之间的联系。

江苏大学校长邢卫红在视频致辞中说，江苏大学与尼什大学共建孔子学院启动两校在国际中文教育领域的合作，也为两校后续在人才培养、科学研究等领域开展合作奠定基础。希望尼什大学孔子学院能够紧密围绕打造“学以致用”特色孔院这一目标，服务尼什及周边地区的中文学习需求，助推尼什大学与当地中资企业开展人才联合培养，增进中塞民众彼此了解和友谊。

尼什大学孔子学院塞方院长约万诺维奇在讲话中说，这是塞尔维亚第三所孔子学院，也是塞南部第一所孔子学院。“在促进经济合作的同时，我们的目标是推广中国语言和文化。”

揭牌仪式举办的当天，李明代表中国驻塞尔维亚大使馆向尼什大学孔子学院赠送中文学习教材1600余册/套，电子教材近700盒/套。与会嘉宾还共同见证了尼什大学孔子学院与中资企业签订合作协议和合作备忘录。

(责编：郝孟佳、李昉)