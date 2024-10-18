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“我的第二故乡”（我在中国留学）

于 荷
2024年10月18日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　腾格斯近照。

　　“胡同里的小吃铺子就是我的美食天堂，冬天来一碗热豆汁儿，再加上我最爱的煎饼馃子，哎哟，暖洋洋的。”这是蒙古国小伙腾格斯对中国的美好记忆。多年来，他往返于中国与蒙古国，用他的中文情缘、中国经历，传递温情与希望。

　　在腾格斯心中，中国对他而言，不只是一个地理位置，还是他情感的寄托，是他愿意称之为家的地方。这里不仅有着深厚的文化底蕴，还有着充满活力的现代气息，在这儿，他找到了自己的归属感。

　　幼年的腾格斯，随着求学深造的妈妈来到北京。“北京大学的未名湖畔就像是我的游乐场，我和小伙伴在那儿玩滑板、打篮球。”在这里，腾格斯不仅练就一口地道的中文，还交到了志同道合的朋友。他还在学校的舞蹈团学习中国民族舞，这也成了他之后的个人特色才艺。

　　回到蒙古国后，他发现自己格外想念在中国的那段时光。“那一刻，我才真正意识到我对中国的感情。在我的心里，中国已经成了我的第二故乡。”

　　回到蒙古国的腾格斯，仍旧坚持学习中文。读大学时，他毫不犹豫地选择了汉语言文学专业。

　　2021年，他报名参加第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛。在线上和来自世界各地的中文高手过招。“就像是游子在异国他乡听到乡音一般。这么多年，中国一直在快速发展，而我也从未停下努力的脚步。”凭借着扎实的基本功和深厚的中国文化积累，腾格斯一路过关斩将，走到了全球总决赛的赛场，并成为亚洲冠军。

　　生长在大草原的腾格斯，不仅骑马射箭样样精通，也钟情于历史悠久、蕴含着丰富文化内涵的中国传统曲艺。

　　“长坂坡前救赵云，吓退曹操百万军，姓张名飞字翼德，万古流芳莽撞人！”比赛期间，腾格斯曾以一段酣畅淋漓的相声贯口技惊四座，赢得满堂彩。“丰富的表情神态在相声表演中很重要。”他还分享了自己学习相声的心得。腾格斯对中国文化的理解和热爱，令评委老师赞叹不已。

　　回忆起自己的中文学习之路，腾格斯说，刚开始学习中文时，进步比较慢，但随着中文水平逐渐提高，他开始真正理解中文的奥妙，学习兴趣也大大增加。“学中文是一个先苦后甜的过程。只要努力，就能感受到其中的快乐。”

　　如今，腾格斯已经是复旦大学国际中文教育专业的研究生。谈及未来的计划，他表示，希望回国后创办一所中文学校，帮助更多的学生了解和学习中文，为两国的文化交流贡献自己的力量，成为连接两个故乡的桥梁。

　　（中外语言交流合作中心供图）

(责编：郝孟佳、李昉)

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