吴沂萱

2024年“唱歌学中文——唱行成都”来华研学营营员合影。

孙晓（左一）和营员在成都玉林路演唱。

来自俄罗斯的伊丽莎白在弹古琴。

（本文配图由中外语言交流合作中心提供）

日前，2024年“唱歌学中文——唱行成都”来华研学营在成都落下帷幕，来自美国、德国、泰国、赞比亚等不同国家和地区的20余名学员在这里开启了为期10天的研学之旅，不仅学习中文歌曲，还领略了中国文化的独特魅力。

喜欢听中国歌曲

来自俄罗斯的伊丽莎白自幼便对音乐有极其浓厚的兴趣，在俄罗斯时常常参加声乐课程。“读大学时我决定挑战自己，于是开始学习中文，尝试用中文唱歌。我喜欢听柔和的中文歌曲，心情会变得很平静。脑海中甚至会浮现出李白诗中描绘的中国风景，还让我联想到齐白石的绘画作品。用心感受这些音乐，就会不自觉地爱上。”

来自泰国的孙晓说：“一次很偶然的机会，我接触到了中文歌。有一天，我看电视剧，剧中正好在播放中文歌曲，优美的旋律吸引了我，激发了我的好奇。”随着对中文歌曲了解的深入，她有了不一样的体会。“我认为中文歌的魅力在于歌词和旋律，一开始不知道歌词在表达什么，但我可以在旋律中找到答案，中文歌曲的情感表达非常有趣，我已经深深爱上了它。”

谈到对中文歌曲的感受时，孙晓说：“除了流行歌曲，我还很喜欢中国古典乐曲，这些曲子独具韵味，让我听得入迷，并且这些富有魅力的音乐激发了我对中国文化的探索欲。”

邱婧妍来自马达加斯加，在塔那那利佛大学孔子学院学习，3年前接触到了中文歌曲。“课堂上老师为我们播放了一首名为《水调歌头》的歌曲，刚一听到旋律我就爱上了它，之后我几乎天天都听，慢慢地学会了歌词，也有了探索更多中文歌曲的念头。”她说，“很多中文歌曲的情感细腻，总能触动我的心，将我的思绪带到很远的地方。”

不约而同唱起《成都》

在研学营中，为了唱好中文歌，大家积极努力，寻找适合自己的方法。

对伊丽莎白来说，最大的挑战是中文发音。“我和搭档会花费大量时间练习发音，也很感谢老师们对我们的指导和帮助，通过他们的指导，我的中文发音有了很大进步。”

伊丽莎白坦言：“我是第一次站上舞台为大家演唱中文歌曲，心中不免紧张。随着和大家熟悉起来，我也渐渐放松下来，结交了很多志同道合的朋友。我很高兴音乐将我们联系在一起，在研学营期间留下了很多美好回忆。一次出行路上，大家不约而同唱起了《成都》这首歌，那个场景让我动容，无论你来自哪个国家，无论你在讲哪种语言，那一刻，音乐将我们紧密联结。”

音乐是跨越国界的语言，是情感的桥梁，学员们在研学营不仅一起唱歌，还交流着生活中的点滴。

孙晓说：“我们来自不同的国家和地区，对于音乐的热爱将我们聚在一起。老师和同学们都很热情，旅程虽然短暂，但真诚的友谊是永远难忘的。”

她坦言，在学唱中文歌的过程中也会遇到困难。“很多中文歌曲背后包含了丰富的历史文化信息，如果不去了解歌曲背后的故事就很难理解和演绎整首歌的情感。”

“和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留……”伴随着悠扬的旋律，来自德国、加纳和赞比亚的3位营员在成都玉林路唱响《成都》，赢得阵阵掌声。

“《成都》是我学会的第一首中文歌，我从它开始了解中国。”来自加纳的营员王元自2020年开始学唱中文歌曲，以精进他的中文水平。通过歌词中的“成都”，他数次想象这座城市的轮廓，而今走进现实中的成都，他感慨道：“感觉就像在梦中一样，与歌词中描绘的场景并无二致。”在他看来，许多中文歌曲都蕴含着当地人的故事和生活方式，这也是中文歌曲的魅力所在。

行走中感受中华文化

学员们表示，此次研学加深了他们对中国文化和中文歌曲的了解。

“我觉得中国古诗读起来真的像歌一样动听”……在老师的介绍下，营员们了解诗人杜甫生平，学习诗歌《春夜喜雨》的创作来源和背景，在吟诵中品味中国诗歌流淌出的悠扬韵律。

来自美国的营员展俊超表示，通过学习这首诗，看到了诗人杜甫对春雨的喜爱。“我也喜欢下雨天，这首诗非常适合我学习。”

这堂别样的中文课同样激发了德国营员包永俊的学习兴趣，他希望未来能更多学习杜甫的诗歌，深入感受中国诗歌的魅力。

研学期间，学员们还学唱《康定情歌》《太阳出来喜洋洋》等曲目，感受经典的魅力；也到成都大学和十二乐微博物馆参观，体验传统音乐与现代音乐的融合；还在三星堆博物馆感受中华文明的博大精深。

伊丽莎白说：“我了解到中国不同地区有着不同的音乐传统和特色，未来如果有机会，我希望能够更深入地研究这些知识。”

随着研学营的圆满落幕，学员们带着满满的收获与不舍踏上了归途。他们不仅学会了多首中文歌曲，更在歌声中感受到了中国文化的博大精深与独特韵味。

他们说，这段旅程如同一首歌，在他们心中久久回响，成为人生旅途中一段难忘的记忆。

(责编：郝孟佳、李昉)