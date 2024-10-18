原标题：我国首次发布航空飞行器翼型谱系

10月16日，由西北工业大学牵头建设的中国翼型谱系及数据库在陕西省西安市发布，这是我国首次发布航空飞行器翼型谱系。

翼型是飞行器的基础，直接影响飞行器的气动效率和飞行稳定性，在空气动力学理论和飞行器设计中具有重要地位。

中国工程院院士、飞行器基础布局全国重点实验室主任唐长红介绍，翼型设计是航空工业和飞机设计的基础，也是支撑我国航空技术自主创新的关键技术。

“先进翼型数据库集成了满足8类先进飞行器布局的定制化专用翼型谱系，形成了我国第一个由6个系列、1000余个翼型构成的自主高性能翼型谱系和满足工业使用的数据库。”中国翼型谱系项目负责人高正红教授介绍翼型谱系成果时说，该成果能够实现翼型多学科性能分析和基于布局特征的翼型定制设计。

中国科学院院士、西北工业大学副校长张卫红表示，这既是飞行器基础布局全国重点实验室重组以来首次发布重大成果，也是西北工业大学30多年来翼型研究成果的结晶。

据了解，西北工业大学研究团队经过30余年的持续攻关，形成了一系列具有自主知识产权的飞行器翼型谱系，涵盖了一大批先进翼型，强力支撑了先进型号的研发，有力推动了我国航空科技基础研究的进步。

发布活动上，来自航空工业的多位总师、专家从工程应用的角度高度肯定了翼型谱系成果。专家认为，该成果填补了我国在先进翼型谱系系统研究上的长期空白，对我国航空工业基础建设具有重大意义。

（记者王禹涵 通讯员夏露）

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