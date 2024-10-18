原标题：科学家助力可视化食品安全快检

亚硝酸盐作为自然界普遍存在的含氮无机化合物，是氮循环中的重要一环，它作为食品添加剂，可以延长食品保质期，但过量摄入可致中毒，甚至转化为致癌物。

为了更准确检测出亚硝酸盐的存在，日前，中国科学院合肥物质院固体所能源材料与器件制造研究部蒋长龙、杨亮研究团队设计出一种新方法，制备出了针对亚硝酸盐的荧光可视化快检技术，在实时同步可视化检测亚硝酸盐领域取得新进展。相关研究成果发表在《危害物材料》期刊上。

近年来，检测人员已经能够通过使用传统技术，如电化学、比色法、紫外可见吸收法、化学发光法、毛细管电泳法、分光光度法和色谱法等来识别环境中存在的危害，但这些方法往往存在检测程序烦琐、仪器昂贵、视觉半定量能力差、耗时等问题，阻碍了实际应用。

相较之下，荧光可视化检测技术具有简单、快速、高灵敏度和易于可视化的优势，是担当环境有害物分析的优质候选者。为啥荧光可以做检测？团队解释，荧光检测机理基于特定分子在吸收光能后跃迁至激发态，随后以光辐射形式释放能量返回基态，这个过程即荧光发射，这一过程不仅依赖于分子结构，还受环境因素影响。“好比先给气球充气，这一过程对应着特定分子在吸收光能后跃迁至激发态，然后戳破气球，释放能量返回基态。”团队介绍。

研究团队提出的荧光可视化快检技术先利用紫外光激发荧光团，再通过肉眼观察荧光的产生、猝灭或强弱变化，实现对待测物的快速、可视化检测。团队还开发了一种新型的双发射比率荧光材料，这种材料在接触亚硝酸盐后，会产生肉眼可见的光学颜色变化，具有出色的抗光漂白性。例如，可以将这种材料结合传感器件（如手套），通过独特的双发射比率荧光特性，验证亚硝酸盐是否超标。

新材料在亚硝酸盐检测方面的表现，不仅为食品和环境中危险物质的检测提供了创新解决方案，还开发出了新的研究方向。（记者丁一鸣）

(责编：李昉、郝孟佳)