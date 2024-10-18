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山东大学与甘肃简牍博物馆签署战略合作协议

2024年10月18日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：山东大学与甘肃简牍博物馆签署战略合作协议

10月17日，山东大学与甘肃简牍博物馆在济南签署战略合作协议。根据协议内容，双方将本着“加强合作、优势互补、着眼长远、互利共赢”的原则，在课题规划、人才培养、馆藏文物修复保护与整理研究、学术研究、馆际交流等方面，通过友好合作，共建共享，促进博物馆与高校教育资源优势互补，共同推动文化遗产的保护、研究与传播，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

甘肃省文物局党组成员、副局长陈于柱介绍，甘肃简牍博物馆是全国汉简藏量最大的专题性博物馆，希望甘肃简牍博物馆与山东大学以此次签署战略合作协议为新的契机，同心协力、同题共答，共同绘就甘鲁文化遗产保护传承利用携手发展新篇章。

山东大学党委副书记李向阳说，山东大学建校123年来，扎根齐鲁大地，持续走在全国高校考古学科的第一方阵。山东大学和甘肃简牍博物馆各有深厚的积淀，将发挥好学科优势和馆藏资源优势，深化合作、并肩奋斗，为文物保护利用和文化遗产保护传承贡献力量。（记者宋喜群、冯帆）

(责编：李昉、郝孟佳)

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