人民网北京10月17日电 16日，由北京林业大学、北京林学会联合主办的全球生态治理（南森）大会在京举行。北京林业大学与东亚-澳大利西亚迁飞区伙伴关系协定（EAAFP）宣布正式成立候鸟迁飞通道国际科教联盟。双方还共同发布了候鸟迁飞区全球大科学行动计划。

据介绍，候鸟迁飞通道国际科教联盟旨在调动和促进迁飞通道大学及科研院所、国家和国际层面力量，针对迁飞区开展跨区域协同研究和共同行动，推动迁飞通道研究的创新科学计划，加强迁飞通道协同研究和监测。

目前，全球已有12个国家和地区的20所高校和科研机构确定加入联盟。联盟秘书处设在北京林业大学，国际湿地公约科技委员会委员、前主席，湿地科学与保护领域全球最高奖卢克·霍夫曼奖获得者，北京林业大学教授雷光春担任联盟首任主席。

候鸟迁飞区全球大科学行动计划旨在通过推动迁飞区尺度的国际合作，开展人才培养与团队建设，迁飞区监测与研究网络建设，协同开展候鸟迁徙生态学与保护生物学研究，解锁全球候鸟迁徙密码，揭示迁徙水鸟与人类和全球气候变化的协同关系，为全球迁徙候鸟保护提供科技支撑。

未来，联盟成员单位和迁飞区相关科研机构将依托大科学计划，开展鸟类迁徙、生物多样性保护、生态保护等领域的基础研究、技术研发和教育培训，建设雄安迁飞通道大科学中心、迁飞通道关键栖息地长期生态定位观测站、迁徙生态学和大规模生物多样性保护联合实验室等大科学平台。

记者了解到，作为全球九大迁飞区之一，东亚-澳大利西亚迁飞区是面积最大、最为繁忙，同时也是受威胁最严重的候鸟迁飞通道。我国滨海湿地支撑着东亚-澳大利西亚候鸟迁飞路线上的数百万迁徙水鸟，是该路线上不可替代的关键区段。北京林业大学在2018年成立东亚-澳大利西亚候鸟迁徙研究中心（CEAAF），承担EAAFP科学部职能。该校多个教授团队深度参与东亚-澳大利西亚候鸟迁飞区生态保护和科学研究工作，包括搭建迁飞通道科技合作网络、建设国际红树林中心、中国黄（渤）海候鸟栖息地（第二期）申遗等。（孙竞、实习生黄劭光）

(责编：李依环、熊旭)