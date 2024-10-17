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北京市密云区举办中学课程整体育人展示活动

2024年10月17日17:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 使用大语言模型描绘密云美景有何感受？“大象牙膏”是否是化学变化？软式棒垒球的击球、接球要领有哪些？每种烹饪食材的营养价值是什么？……日前，北京市密云区举办的中学课程整体育人展示活动上，西田各庄中学展示了30余节特色课堂，展现该校在“融合信息技术的三诊课堂建设”课堂育人的实践。

活动现场。北京市教委供图

活动现场。北京市教委供图

活动以“课程建设促特色发展，整体育人助质量提升”为主题，由北京市密云区教委、区教委实验区办公室与密云区教师研修学院联合举办。活动展示分为“异域同芳，合和之美”大思政等拓展课程、科学嘉年华课程、身心健康课程、手工制作课程、烹饪课程等系列，旨在进一步增强学生的文化自信，激发好奇心与想象力，提升核心素养，同时将劳动教育融入生活，促进全面发展。

活动现场。北京市教委供图

活动现场。北京市教委供图

“以‘全面+特长’课程供给绘就学校育人蓝图，构建‘三层-五维’阳光课程体系，突出教育的连贯性和进阶性，创造适合每一位学生发展的教育。”西田各庄中学校长周长富介绍，学校还将持续在科技课程、拔尖创新人才培养、思政教育等方面下功夫，不断助力乡村教育优质均衡发展。

活动现场。北京市教委供图

活动现场。北京市教委供图

北京市密云区委教育工委书记张文亮表示，密云区坚持因校制宜“一校一策”，把国家统一制定的育人“蓝图”细化为学校的育人“施工图”。这次中学课程整体育人展示活动，是促进区域教育优质均衡发展的一个缩影。密云区将通过进一步实施提升师生信息素养、广泛共享优质教育资源、开展科技创新实践活动等举措，将“新时代基础教育扩优提质行动”落在实处。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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