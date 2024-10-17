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内地及港澳地区中小学校长教师香港研修班开班

2024年10月17日11:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 为加强内地与港澳地区校长教师交流，助力教师专业成长，内地及港澳地区中小学校长教师香港研修开班式日前在香港教育大学举行。当天，校长与教师协同创新培训中心揭牌成立。

据悉，成立培训中心和开办研修交流活动，是贯彻落实全国教育大会精神的行动，是促进港澳和内地教育创新发展、强化教师队伍建设的重要举措，旨在通过此次活动，搭建平台、协同赋能，促进教育融汇发展，共建具有全球影响力的重要教育中心。

香港教育大学校长李子建表示，教师要了解专业教学能力和学科知识，更要了解国家发展，培养爱国爱港的价值观。培训中心的成立将让内地与港澳地区的校长和教师就教学改进、教师发展等增进交流，让香港的校长和教师学习和丰富内地教育的实践经验，更深入认识国家在教育、文化和社会的最新发展。

活动当天，中国教育学会与香港教育大学签署合作备忘录。据介绍，研修班第一期将以中小学的STEAM教育为主题开展为期五天的培训。第二期、第三期课程主题分别为人工智慧教育、二十一世纪技能与评估。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：李依环、熊旭)

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