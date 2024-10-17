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“挺膺担当，为国添彩”

北京化工大学百余名研究生共绘一幅画

2024年10月17日11:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 搭起画板、铺开画纸、打开调色盘……近日，在北京化工大学机电工程学院举办的“挺膺担当，为国添彩”活动中，该校百余名研究生一起拿起画笔共绘一幅画卷，表达对祖国的祝福之情。

北京化工大学百余名研究生共绘一幅画。校方供图

北京化工大学百余名研究生共绘一幅画。校方供图

活动指导教师、该校机电工程学院研究生辅导员侯蒙京介绍，完整画面长4米、宽2米，由80幅小画作（40cm×25cm）紧密拼接而成。学校提前在展板上勾勒出整体线稿，再划分为80个同等大小的区域，每一区域由一组同学单独绘制并上色，最终按照线稿位置拼接。

“画中的灯笼、彩带、烟花洋溢着欢喜的节日氛围，青山绿水寓意着生态环境优美的大好河山，万里长城、天安门、祈年殿等元素展现了中华民族的深厚历史文化底蕴，港珠澳大桥、神舟载人航天飞船述说着新时代中国人的骄傲与自豪。”画稿设计者、该校动力工程及工程热物理专业2023级硕士研究生梁坤海表示。

该校机电工程学院院长王维民表示，百余名研究生拿起画笔，以实际行动表达对祖国最质朴、最直接的爱。未来，“百人作画”活动将继续以立德树人为根本任务，彰显专业特色、擦亮美育底色，引导研究生学子奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章，为强国建设、民族复兴伟业增光添彩。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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