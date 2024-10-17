人民网北京10月17日电 （记者郝孟佳）为进一步做好毕业生就业服务，增进校企沟通交流，助力2025届毕业生高质量充分就业，北京市委教育工委市教委16日举办2025届北京高校毕业生就业服务季启动仪式。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕指出，高校毕业生是宝贵的人才资源，体现了教育的政治属性、人民属性和战略属性。高校毕业生群体的就业工作责任重大、任务艰巨，一是要切实增强做好高校毕业生就业工作的责任感使命感；二是要构建全员、全过程、全方位的“大就业”工作格局；三是要大力推动校企对接，挖掘更多高质量就业岗位，确保2025届毕业生高质量充分就业。

记者了解到，2025届北京高校毕业生就业服务季校企对接会和大型双选会同期举办。校企对接会现场，70余所北京高校与40余家用人单位开展深度洽谈，精准对接2025届招聘需求，加强校企合作，深化产教融合。

双选会现场，3000余名高校毕业生与近200家用人单位面对面沟通交流、投递简历和参加现场面试。双选会还设有就业咨询专区，来自北京高校市级就业指导名师工作室的就业指导专家，现场为毕业生提供征兵咨询、政策咨询、简历诊断、生涯规划等咨询服务。

据悉，为做好2025届北京高校毕业生就业服务工作，北京市委教育工委市教委将着力抓好六方面具体工作，一是持续拓展就业市场，加大组团式访企拓岗力度，挖掘更多优质岗位资源。二是进一步深化就业教育引导，开展全过程生涯教育，组织就业创业典型宣讲、教育面对面直播、职业规划大赛等活动，引导毕业生树立正确的成才观、职业观、就业观。三是指导高校深化招生、培养、就业联动机制，增强人才培养与国家战略需求、首都经济社会发展的适配度。四是推进就业创业工作规范化建设，以更完善的就业创业服务体系推动就业创业工作提质增效。五是启用北京高校毕业生就业平台及资源管理系统2.0版本，强化数字赋能，为高校、学生及用人单位提供更准确、高效、智能化的服务。六是启用北京高校大学生就业创业指导中心新址，拓展就业市场、创业孵化、培训交流等各类服务空间。

服务季启动当天，全市高校共有14场校园专场双选会同步举办，共同助力就业服务季开启。截至目前，面向2025届毕业生，北京市委教育工委、北京市教委已策划120余场双选会，预计到明年暑假前将举办300余场就业服务活动，主题覆盖信息技术、智能制造、生物医药、文化教育等多个领域。

(责编：李依环、熊旭)