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“世界农业科技创新发展”系列专访——

穆罕默德·萨勒曼·伊拉希姆：期待与中国在农业领域开展更多交流合作

2024年10月17日08:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 “埃及和中国都是历史悠久的文明古国，视彼此为可靠的朋友和真诚的伙伴。世界农业科技创新大会提供了很好的国际化舞台，聚集了全球顶尖的农业人才、科研机构和企业，此行很有收获。”2024世界农业科技创新大会（WAFI）期间，埃及新河谷省省长穆罕默德·萨勒曼·伊拉希姆（Mohamed Salman Mousa Ibrahim）接受人民网专访时表示。

穆罕默德·萨勒曼·伊拉希姆告诉记者，新河谷省有很多肥沃的土地，适宜种植玉米、小麦和甜菜等。此次应邀参加WAFI大会，一方面为了学习中国的农业技术，另一方面也想邀请中国企业到埃及参与农业与食品行业的生产建设、投资合作。

他谈到，近年来，中国高校师生曾多次访问埃及，2024WAFI咨询委员会秘书长、中国农业大学MBA教育中心主任付文阁还曾带队前往新河谷省进行交流。希望新河谷省的大学农业研究所与中国的高校在农业科技应用、粮食种植等方面展开更多交流与合作，推动更多项目在新河谷省落地推广，实现互惠共赢。

“中国和埃及有着深厚的友谊，两国在农产品贸易、农业教育等领域有着长期友好的合作基础。本次参会的契机，我们深刻感受到了埃及和中国人民之间的友好。期待与中国在农业领域开展更多交流合作，共同推动双方农业发展取得新成果。”穆罕默德·萨勒曼·伊拉希姆说。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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