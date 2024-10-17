原标题：15所中外高校代表重庆共话可持续发展

10月8日，“一带一路”大学校长论坛暨“一带一路”大学与可持续发展大会在重庆大学举行。此次会议由重庆大学、重庆市科学技术局联合主办，来自共建“一带一路”国家及国内15所高校代表汇聚一堂，围绕“可持续发展”“科技创新与新质生产力”等关键议题展开深入探讨，共谋教育合作与未来发展新篇章。

当前，高校如何识时达变、新益求新，共同推进共建“一带一路”进入新阶段？诸多专家给出了答案。

中国工程院院士、重庆大学校长王树新表示，面对全球共同挑战，“一带一路”合作伙伴高校应携手并进，共同推动科研成果的转化与应用，加快培育和发展新质生产力，为全球可持续发展提供新的方案，助力共建“一带一路”进入高质量发展新阶段。中国工程院院士、西北工业大学校长宋保维建议，国内高校要积极构建国际化教育新版图，并根据自身特色和优势精准对接“一带一路”新需求，多措并举落实具体合作。

“高校的交流不仅仅是在科技项目方面，更应该加强人文学科方面的交流，了解彼此的历史，互相增进认识。”白俄罗斯国立大学校长安德烈·卡罗尔介绍，该校目前共有学生人数23400人，包括5000名左右的留学生，其中有很大一部分是中国留学生。学校已与北京大学、清华大学等高校及科研机构开展了有效合作。此次，学校将与重庆大学签署合作协议，在绿色能源、人工智能和人文学科方面开展合作。

针对高等教育在推动共建“一带一路”国家可持续发展中面临的新形势、新任务、新要求，中国工程院院士、天津大学校长金东寒表示，目前急需人工智能、大数据、基础设施建设方面的国际化复合型人才。高校应加快培养紧缺人才，着力培养具备全球视野与家国情怀、跨文化理解与交流能力、跨学科知识与技能、创新思维与实践能力等素质的人才。充分发挥中国工程教育优势，着力加强基建、生态、能源等重点领域的合作交流，打造全球工程教育的示范区，推动工程师资格共认以及共建国家技术标准体系对接。

“目前我们围绕联盟优先发展的九大领域成立9个专题工作组，展开交流研讨。”重庆大学科学技术发展研究院院长曹华军介绍，2023年“一带一路”科技交流大会上，重庆大学发起成立“一带一路”大学科技合作联盟，首批成员单位包括12所共建国家高校。一年来，联盟围绕大数据、可再生和绿色能源、教育数字化转型等重点领域，聚焦联盟成员吸纳、联盟系统建设、成果编撰等内容取得丰硕成果。联盟成立了创新基金，征集共建国家高校的需求，并资助这些高校的师生来重庆大学围绕需求项目开展合作研究，同时启动了共建国家拔尖创新人才培养计划。未来，联盟还将不断扩大“朋友圈”，与更多共建高校开展合作，共同发展。

近年来，重庆扎实推动“一带一路”科技创新合作取得积极成效。重庆市副市长马震介绍，重庆市国际友城和友好交流城市分别达到56个和129个，与63个国家建立了科技交流合作关系，有18个国家在重庆建立了研发平台。

（记者雍黎）

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