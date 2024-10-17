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中国国际大学生创新大赛总决赛举行

2024年10月17日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海10月16日电  （记者姜泓冰）以“我敢闯，我会创”为主题的中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛及同期活动10月12日至15日在上海举行。本届大赛由教育部等12个部门联合上海市人民政府共同举办，自今年5月启动以来，共有来自国内外153个国家和地区5406所高校的514万个项目、2083.6万人次参赛。

10月15日晚举行的冠军争夺赛上，来自国内外高校的6支参赛团队同台竞技，最终上海交通大学的“哪吒——全球首个‘海空一体’跨域航行器平台”项目夺冠。

本次大赛坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促创”理念，深入推进职普融通、产教融合、科教融汇，着力培养敢闯会创的有为青年人才，持续打造新形势下中外青年人文交流的世界品牌。大赛包括高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、产业命题赛道、萌芽赛道。其中，高教主赛道在“新工科、新医科、新农科、新文科”的基础上，创设“人工智能+”赛道。

产业命题赛道坚持“产业出题、高校揭榜、学生答题”，共有2007家企业申报4504个命题，有1073所高校的7.4万个项目、31.1万人次参加，推进了教育内外优质资源互联互通。此外，大赛启动以来共举办线上线下资源对接会30余场，据不完全统计，已促成参赛项目获得意向投资68.03亿元。

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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