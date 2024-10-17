江 南

面对不同学龄、学段的学生，上好思政课、弹好协奏曲，才能更好引导他们认识国情、理解国策，坚定理想信念、强化责任担当

青山披薄雾，飞鸟掠层林，一幅水墨风景画在大屏幕上呈现；从北宋名画《千里江山图》说起，讲到和美乡村建设的今昔变迁、江南水乡古镇的保护发展……在浙江宁波宁海县举行的一场思政公开课上，当地大中小学几名老师轮番上台，围绕“绿水青山就是金山银山”展开教学，可谓别开生面。

同一主题，不同学段，该咋讲？梳理村民身边变化，小学老师宋怡主讲生态保护和农民共富；以宁海县前童古镇的旅游经济为例，初中老师杨婷婷解析保护与发展如何协同并进；运用理论思维与实践智慧，大学老师韩东奥讲述安吉县余村背后的发展密码。活用案例、打通学段、富有特色，让参与观摩的专家连连称赞。这样的尝试，为开展思政课“同题异构”提供了有益借鉴。

习近平总书记在全国教育大会上强调，“不断加强和改进新时代学校思想政治教育”。党的二十届三中全会《决定》提出，“完善立德树人机制，推进大中小学思政课一体化改革创新”。从思政课改革创新到各类课程与思政课协同育人，从大中小学思政教育一体化到“大思政课”建设，思政教育创新发展近年来取得新成效。着眼未来，面对不同学龄、学段的学生，上好思政课、弹好协奏曲，才能更好引导他们认识国情、理解国策，坚定理想信念、强化责任担当。

弹好协奏曲，首先应统筹好同和异的关系。既要在大中小学思政课的教育理念、队伍建设、考核评价等方面，推动实现“一体化”的“同”，也要充分考虑和尊重不同学段的现实差异和特点。比如，依托浙江理工大学红色文化研究院、马克思主义学院，杭州临安区成立“天目少年思政学院”，由大学讲师担任顾问，指导中小学开展思政教育课程。用好共同资源、搭建共通渠道、发挥共研优势，坚持求同存异、因材施教，才能让不同年龄段的孩子学有所得、学有所悟。

其次应立足效果，统筹好大和小的关系。大课堂，需要小视角。“大思政课”的建设，离不开“小切入口”的引入。东华大学、宁海县知恩中学等大中小学的思政课教师开展联合说课，把“共富小院”深甽镇南溪村南溪楠小院“搬进”了课堂，通过讲述可知可感的小故事，让道理更好懂、学理有支撑。坚持以小见大、小大结合，不仅是一种教学策略，更有利于激发课堂活力。

还应打开视野，统筹好内与外的关系。从课堂内走向课堂外、走入实践中，思政课方能拥有更强生命力。近年来，全国“大思政课”实践教学基地先后向社会公布并开放，各地也因地制宜设置了相关实践教学基地。有条件的地方，还可整合校内外资源，发挥道德模范、行业楷模等榜样作用，打造协同育人共同体。做到请进来与走出去相结合，打造好校内有形课堂与校外无形课堂，有助于推进形式创新与内容创新有机统一。

如今在杭州临平区，不同学段的思政课教师一起研发课程、研讨教学、分享教学科研资源，已是常态。以合作凝聚合力，着力强化课程支撑、资源整合和机制保障，定能不断扩展协同育人的空间，在立德树人上持续收获成效。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)