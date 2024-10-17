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东北林业大学未来技术学院揭牌

2024年10月17日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：东北林业大学未来技术学院揭牌

记者10月13日获悉，东北林业大学未来技术学院日前揭牌。这是国内第一所林业类未来技术学院。

学院将基于中国式现代化建设和美丽中国建设需要，培养服务国家“双碳”目标和发展新质生产力的林业科技创新领军人才。

东北林业大学校长、未来技术学院院长宋文龙表示，学院将抓住人工智能等技术发展带来的机遇和挑战，聚焦“双碳”目标下智慧林业、林木资源低碳加工与利用、生命健康三个领域，汇聚学校优势教育教学资源。学院将以培养复合型科技创新领军人才为目标，构建科教、产教深度融合的育人体系，在多学科交叉融合模式下，打造教育、科技、人才“三位一体”的未来林业高层次科技领军人才和新质生产力科技创新高地。

中国工程院院士、东北林业大学未来技术学院名誉院长李坚说，未来技术学院将逐绿而行、向新出发，坚持原始创新、坚持产教融合、坚持人与自然和谐共生，用新技术推动新产业发展。

据了解，东北林业大学未来技术学院将为学生提供多元化、个性化发展路径，瞄定黑龙江经济社会发展需要，创新性组建科研团队，在服务生态文明建设、生物多样性保护等国家战略上积极作为，助力黑龙江“4567”现代化产业体系和绿色低碳循环发展经济体系的构建，为黑龙江全面振兴作出更大贡献。

 （记者李丽云 朱虹）

(责编：郝孟佳、李依环)

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