原标题：海底2500米热液喷口发现动物生命

海底2500米处的巨型管状蠕虫。图片来源：施密特海洋研究所

据《自然·通讯》15日发表的生态学论文，科学家在东太平洋海隆的热液喷口发现了动物生命。该研究为人们理解深海复杂生境（物种或物种群体赖以生存的生态环境）提供了新的认知。

东太平洋海隆是一个火山活跃脊，位于两个构造板块在海底的交界处。东太平洋海隆有无数个热液喷口，即地壳下海水与岩浆相遇处形成的海底裂口。此前研究曾关注过在喷口周围生活的海底生物，但这个海底地壳下是否存在动物生命，比如管状蠕虫和贻贝，一直有待探索。

奥地利维也纳大学和荷兰皇家海洋研究所的科学家此次搭乘施密特海洋研究所的“福龙二号”科考船，利用远程操控工具“SuB-astian”，多次下潜到东太平洋隆起2515米深处的一个热液喷口。当该工具的机械臂将海底地壳暴露出来时，科学家们发现了温暖、充满液体的空腔，里面栖息着之前只在海底发现过的多个物种，包括大型管状蠕虫、蠕虫和蜗牛这类会移动的动物。

研究人员认为，海底群落的幼虫可能居住在海底之下的这些栖息地，这表明海底与海底之下的生态系统之间存在复杂连接。

在地壳海底之下发现动物栖息地，虽然其范围尚不可知，但提升了预防未来潜在环境变化的紧迫性。

（记者张梦然）

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