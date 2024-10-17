原标题：听！4.1万年前地球磁极翻转的声音

大约41000年前，地球磁场在名为“拉尚漂移”的事件期间短暂翻转。现在，丹麦技术大学和德国地球科学研究中心科学家利用欧洲空间局Swarm任务及其他来源的数据，创建了“拉尚漂移”的有声可视化版本。他们绘制了事件期间地球磁力线的运动情况，并创建了立体声版本，人们可以在视频中听到这些声音。

地磁场保护着地球免受来自外太空的宇宙射线（高能带电粒子流，如来自太阳的带电粒子流）的攻击，随着地球磁场减弱，越来越多宇宙射线会进入大气层。在大约41000年前的“拉尚漂移”期间，地球磁场显著减弱——至少降至当前强度的5%，这使得更多宇宙射线能够到达地球大气层。

此次生成的音景（声音的环境）是通过录制自然界的声音，如木头吱吱作响和岩石落下的声音制作的，将它们混合成熟悉而又陌生、像来自外星的声音。用数据转换声音的过程类似于根据乐谱创作音乐。

地球磁场声音是利用Swarm数据制作的磁场声化的第一个版本，最初是通过在哥本哈根一个公共广场设置的32个扬声器系统播放的。

（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李依环)