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“世界农业科技创新发展”系列专访——

奥斯马·朱尼尔：欢迎更多中国青年学子来巴西交流

2024年10月17日08:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 “巴西人民和中国人民有很多共同点，虽然两国之间物理距离遥远，但是两国人民的心灵距离在不断靠近。”2024世界农业科技创新大会（WAFI）期间，巴西社会发展和援助、家庭和抗争饥饿部常务副部长奥斯马·朱尼尔（Osmar Ribeiro De Almeida Júnior）接受人民网专访时表示。

奥斯马·朱尼尔在2024WAFI大会期间参加圆桌论坛研讨。中国农业大学工图

奥斯马·朱尼尔在2024WAFI大会期间参加圆桌论坛研讨。中国农业大学供图

对于巴西在农业领域的发展现状，奥斯马·朱尼尔介绍，近年来，为了尽可能减少气候变化对农业生产的影响，巴西在应对气候变化方面做出了很大努力，也注重充分运用水力、风力、太阳能等可再生能源。同时，巴西也在持续推动农业现代化建设，希望能和其他国家一起分享有益经验，推进世界农业可持续发展。

他表示，巴中同为农业大国，农业合作是双方各领域合作的重要基石。如今，巴中两国政府之间有着密切的交流合作。希望随着合作的进一步深化，能邀请更多的中国学子走进巴西，亲身见证巴西的发展变化。

“增进巴中两国专家、学者和青年学子之间的交流交往非常必要。我们也愿意继续努力，与中国更多高校开展学术交流与技术共享，共同为全球消除饥饿事业作出贡献。”奥斯马·朱尼尔说。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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