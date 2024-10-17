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“世界农业科技创新发展”系列专访——

卡洛斯·奥古斯丁：希望与中国高校进一步增强农业技术合作

2024年10月17日08:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月17日电 “巴西是农牧业生产、出口大国，中国是全球最大农产品进口国，两国在农业领域的合作具有极强的互补性。 ”2024世界农业科技创新大会（WAFI）期间，巴西农业、畜牧业和粮食供应部副部长卡洛斯·奥古斯丁（Carlos Augustin）接受人民网专访时表示。

采访中，卡洛斯·奥古斯丁介绍了巴西可持续农业和森林生产系统项目的相关进展，分享了巴西在减少二氧化碳的排放、增加植被覆盖率和提高农业生产量的成果经验。他表示，巴西希望能够与中国进一步深化合作，一道为全世界的粮食安全与气候保护做出更多贡献。

“长期以来，巴西和中国在农业领域有着非常紧密的联系。”卡洛斯·奥古斯丁表示，近年来，巴中两国的高校在农业领域的合作不断深化。以中国农业大学和巴西圣保罗国立大学为例，这两所高校师生在农业技术等领域的项目交流已成为常态。

卡洛斯·奥古斯丁谈到，当前，巴西的农业人口总体上呈年轻化，青年在日常生活中很容易接受和适应新技术，这是一个非常积极的现象。农业人口年轻化将有利于推进巴中在农业领域的科技交流与合作。“也希望与中国高校进一步加强合作，在粮食育种、肉类生产等技术方面相互分享经验。”他说。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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