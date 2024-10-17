人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我团队刷新全钙钛矿叠层太阳能电池光电转换效率世界纪录

2024年10月17日08:24 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我团队刷新全钙钛矿叠层太阳能电池光电转换效率世界纪录

记者10月15日从南京大学获悉，由该校谭海仁教授团队、仁烁光能（苏州）有限公司制备的1.05平方厘米全钙钛矿叠层太阳能电池稳态光电转换效率达28.2%，刷新了该尺度全钙钛矿叠层太阳能电池的世界纪录，相关结果已被收录到国际权威的《太阳能电池效率表》。研究成果14日发表于国际学术期刊《自然》。

近年来，谭海仁团队在制备0.05平方厘米小面积全钙钛矿叠层太阳能电池中接连取得突破，其光电转换效率最高已达30.1%。然而，1平方厘米以上的大面积全钙钛矿叠层太阳能电池的光电转换效率仍制约着钙钛矿叠层电池的产业化进程。

“电池功能层成膜的不均匀，是限制大面积全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升的重要因素。”论文共同第一作者、南京大学2019级直博生王玉瑞告诉科技日报记者。

对此，研究团队在钙钛矿与电子传输层之间引入了4-氟苯乙胺氯和4-三氟甲基苯胺氯。“研究发现，4-氟苯乙胺氯处理后的钙钛矿，表面的均匀性得到了显著提升，而4-三氟甲基苯胺氯则可以有效增强器件的电流。”论文的共同通讯作者谭海仁表示，鉴于这些特性，团队使用混合两种分子的后处理溶液，开发了一种定制的二维钙钛矿插入层，优化钙钛矿器件在电子传输层界面处的均匀性及性能。

研究团队进一步分析了该插入层的结构特性与作用机制，发现4-三氟甲基苯胺氯的引入，影响了4-氟苯乙胺氯生成二维钙钛矿的过程，并导致二维钙钛矿周期性的减弱。相较于其他器件，插入这种二维钙钛矿的大面积宽带隙单结器件的光电转换效率平均效率由17.5%提升至18.7%。

“我们将优化后的宽带隙钙钛矿用于制备全钙钛矿叠层太阳能电池，其光电转换效率与当前最佳的小面积全钙钛矿叠层太阳能电池的数值相当，意味着在面积扩大时没有发生明显的电流损失。”王玉瑞说。

经国际权威机构JET第三方认证，该团队制备的大面积全钙钛矿叠层太阳能电池的稳态光电转换效率高达28.2%。

“28.2%是目前该尺寸下全钙钛矿叠层太阳能电池的最高转换效率，该研究解决了叠层电池面积放大制备过程中效率下降的关键技术难题，这将推动全钙钛矿叠层太阳能电池的产业化进程。”谭海仁表示。

（记者金凤）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部