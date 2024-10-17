娄 立文/图

挪威哈当厄尔高原国家公园景色。

今年夏天我探访了挪威许多闻名遐迩的峡湾，沉浸于自然风光中，领略了这片大地的独特魅力：冰川高耸入云，瀑布飞流直下，村镇静谧安详……无论是自然景观还是人文风情，都让我深深陶醉。

旅程的第一站是弗格丰纳国家公园。这座公园因其壮丽的冰川景观而闻名，尤其是那块巨大的弗格丰纳冰川，犹如一块镶嵌在群山之间的宝石，散发出冷冽的光芒。不用进入冰川腹地，游客在车上就能远远看到，白雪皑皑的冰原在阳光下闪烁着蓝色光芒，还有冰川表面深邃的裂缝，仿佛是大自然的雕刻艺术。不过冰川的退缩正在改变这片土地的面貌，正巧我在研究可持续发展主题，在与公园内的专家交流中，我了解到他们正在不懈努力，通过监测冰川变化，研究应对措施，尽力保护这里。

离开弗格丰纳国家公园后，我来到弗洛姆小镇。小镇以其弗洛姆铁路而闻名，该铁路被誉为“世界最美的火车线路之一”，沿途可以欣赏到壮丽的峡湾景观、茂密的森林和飞瀑流泉。果然，乘坐这列火车，我仿佛进入了一个童话世界，每一处风景都像是画卷般展开。附近的纳柔峡湾有着峻峭的山峰、清澈的湖水和静谧的村庄，令人心旷神怡，每一处景色都似乎在诉说着古老的北欧故事。

几天后，我踏上了前往索恩峡湾的旅程，它是挪威最长的峡湾，也是最为著名的旅游胜地之一。这里的自然景观壮丽无比，两岸陡峭的山峰与湛蓝的湖水交相辉映。徒步穿越峡湾的山间小径，我感受着大自然的宁静，心中充满了对自然的敬畏。

继续前行，我来到了哈当厄尔高原。广袤的苔原、星罗棋布的湖泊和起伏的山脉共同构成了一片苍茫的天地。在当地小镇的书店，我偶遇一位穿着约翰霍普金斯大学衬衫的老先生，他在书架前翻阅一本关于医学历史的书籍，和我聊起他的儿子刚刚从约翰霍普金斯大学毕业，成为了一名医生，自豪溢于言表。随着旅程的继续，我来到哈林斯卡韦特国家公园，有幸在这里结识了一位从卫斯理女子学院毕业的老奶奶。她和爱人正准备前往国家公园的另一端，两位七十岁高龄的老人精神矍铄。老奶奶回忆起她的求学时光和生活经历，聊天很有意思。每一次在旅途中的偶遇，都让我对人生有新的感悟。

随后几天，我回到了盖朗厄尔峡湾，感受这片土地的美丽与静谧。漫步在小镇的街道，我在一家小餐厅坐下，点了一杯咖啡，静静地欣赏着这一切。这时，我又遇到了几位来自荷兰、西班牙和意大利的游客，她们热情地教会了我几句简单的外语，并向我学习同样的句子用北欧语言如何表达。

这次出行，我不仅感受到了自然的壮美，也从与不同文化背景人们的交流中汲取了许多智慧与启发。我认为无论身处何地，都要保持学习的心态，珍惜每一次与他人相遇的机会，以开放与包容的态度拥抱生活。

（作者为挪威卑尔根大学研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)