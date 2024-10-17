人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北欧游记

那些峡湾山峦风光

娄 立文/图
2024年10月17日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　挪威哈当厄尔高原国家公园景色。

　　今年夏天我探访了挪威许多闻名遐迩的峡湾，沉浸于自然风光中，领略了这片大地的独特魅力：冰川高耸入云，瀑布飞流直下，村镇静谧安详……无论是自然景观还是人文风情，都让我深深陶醉。

　　旅程的第一站是弗格丰纳国家公园。这座公园因其壮丽的冰川景观而闻名，尤其是那块巨大的弗格丰纳冰川，犹如一块镶嵌在群山之间的宝石，散发出冷冽的光芒。不用进入冰川腹地，游客在车上就能远远看到，白雪皑皑的冰原在阳光下闪烁着蓝色光芒，还有冰川表面深邃的裂缝，仿佛是大自然的雕刻艺术。不过冰川的退缩正在改变这片土地的面貌，正巧我在研究可持续发展主题，在与公园内的专家交流中，我了解到他们正在不懈努力，通过监测冰川变化，研究应对措施，尽力保护这里。

　　离开弗格丰纳国家公园后，我来到弗洛姆小镇。小镇以其弗洛姆铁路而闻名，该铁路被誉为“世界最美的火车线路之一”，沿途可以欣赏到壮丽的峡湾景观、茂密的森林和飞瀑流泉。果然，乘坐这列火车，我仿佛进入了一个童话世界，每一处风景都像是画卷般展开。附近的纳柔峡湾有着峻峭的山峰、清澈的湖水和静谧的村庄，令人心旷神怡，每一处景色都似乎在诉说着古老的北欧故事。

　　几天后，我踏上了前往索恩峡湾的旅程，它是挪威最长的峡湾，也是最为著名的旅游胜地之一。这里的自然景观壮丽无比，两岸陡峭的山峰与湛蓝的湖水交相辉映。徒步穿越峡湾的山间小径，我感受着大自然的宁静，心中充满了对自然的敬畏。

　　继续前行，我来到了哈当厄尔高原。广袤的苔原、星罗棋布的湖泊和起伏的山脉共同构成了一片苍茫的天地。在当地小镇的书店，我偶遇一位穿着约翰霍普金斯大学衬衫的老先生，他在书架前翻阅一本关于医学历史的书籍，和我聊起他的儿子刚刚从约翰霍普金斯大学毕业，成为了一名医生，自豪溢于言表。随着旅程的继续，我来到哈林斯卡韦特国家公园，有幸在这里结识了一位从卫斯理女子学院毕业的老奶奶。她和爱人正准备前往国家公园的另一端，两位七十岁高龄的老人精神矍铄。老奶奶回忆起她的求学时光和生活经历，聊天很有意思。每一次在旅途中的偶遇，都让我对人生有新的感悟。

　　随后几天，我回到了盖朗厄尔峡湾，感受这片土地的美丽与静谧。漫步在小镇的街道，我在一家小餐厅坐下，点了一杯咖啡，静静地欣赏着这一切。这时，我又遇到了几位来自荷兰、西班牙和意大利的游客，她们热情地教会了我几句简单的外语，并向我学习同样的句子用北欧语言如何表达。

　　这次出行，我不仅感受到了自然的壮美，也从与不同文化背景人们的交流中汲取了许多智慧与启发。我认为无论身处何地，都要保持学习的心态，珍惜每一次与他人相遇的机会，以开放与包容的态度拥抱生活。

　　（作者为挪威卑尔根大学研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部