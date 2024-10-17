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开学季，谨防电信诈骗

张 舟
2024年10月17日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　英国大学开学季来临，日前，中国驻英国大使馆提醒赴英求学的中国留学生谨防电信诈骗，常见诈骗套路如下：

　　冒充公检法工作人员

　　诈骗分子自称“手机卡运营商客服”“银行客服”“驻外使领馆工作人员”“物流公司客服”等与受害人联系，以涉嫌洗钱、银行卡涉案、被冒用身份等理由，要求受害人配合调查，并将电话转接至国内“公安机关”。

　　随后，诈骗分子扮演假警察。为获取信任，通常转移到指定聊天软件（一般为境外社交软件），向受害人出示案件受理书、通缉令、警官证等，进一步对受害人进行精神控制，从而骗取钱财。

　　如遇“国家机关工作人员”主动联系，应及时与中国驻英国使领馆相关部门进行核实。公检法等国家机关内部有规范的工作流程及严格的保密要求，不会通过微信等聊天软件发送逮捕证等法律文书，更没有“安全账户”，凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。

　　虚拟绑架类

　　诈骗分子首先冒充公检法机关工作人员致电受害人，谎称其涉嫌重大犯罪，要求受害人“配合调查”迫使其离开居住地，前往宾馆或第三国，并要求切断手机等与家人或亲友联系的渠道，还会要求受害人自书“个人情况自白书”、定时汇报行程及个人状态，以对其进行精神控制。

　　随后，诈骗分子引导受害人拍摄被绑架的照片、视频。在受害人与外界“失联”期间，诈骗分子会冒用受害人身份联系其家长，谎称孩子被“绑架”，并发送事先拍摄好的照片或视频以证明“绑架”真实性，骗取巨额“赎金”。

　　如接到声称“警方办案”“协助调查”等可疑电话，切勿轻信，及时通过官方渠道联系中国驻英国使领馆，或向所在学校学生部门核实求助，并及时告知家长相关情况。留学生家长如接到可疑电话声称子女被绑架，应立即报警，切勿轻易转账汇款。

　　虚假服务

　　诈骗分子伪装成驻外使领馆工作人员、房东或中介、培训机构工作人员等身份，在网络社交工具、网页、搜索引擎等渠道发布广告，声称可提供办理签证、租房、升学、代写论文等服务，吸引有需求的群体。

　　诈骗分子伪造虚假资质证明、房产证明等文件，使受害人相信其可以提供帮助升学、办理签证、租房等服务。

　　受害人交纳服务费后，却未能得到相应服务，待与对方再次联系时，发现已被拉黑，或是对方以其他理由继续诱导受害人转账。

　　一定要选择正规的购物、服务平台，对异常低价的商品务必提高警惕。租房要通过正规中介，签订合同前应认真查看核实中介资质，通过线上线下方式综合判断房东或中介的真实性、合法性，通过房产登记机构核对房屋产权归属和房屋情况等信息，谨防被骗。

　　虚假换汇

　　诈骗分子通过网络社交软件等渠道发布广告，披着“低价、合法、正规”等外衣，声称可以提供换汇服务。

　　诈骗分子向受害人展示伪造的好评截图、资质证明等虚假材料，并通过前期小额成功换汇，以获取受害人信任，后与受害人商定交易汇率，确定交易方式。随后声称已将换汇资金转入受害人账户，要求其将待换汇资金转至指定账户。若受害人发现实际没有收到转账，诈骗分子便会发送伪造的银行汇款记录、支票、转账记录等虚假支付凭证，以跨行转账延迟等理由推脱，催促受害人尽快转账，完成诈骗。

　　诈骗分子往往会发布优惠换汇信息吸引受害人，当汇率大幅偏离市场价时，务必提高警惕。私下换汇有风险，很可能成为犯罪分子的洗钱工具。

(责编：郝孟佳、李依环)

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