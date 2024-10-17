王 威

张靖唯本科在法国巴黎萨克雷大学学习电子电气自动化专业，而后继续攻读通信与网络专业硕士学位。去年她当选为法国巴黎萨克雷大学学联主席，今年是她读研究生的第二年。回顾留学之路，张靖唯有不少感慨。

2018年高考后，张靖唯在北京学习了半年法语，她每天充满干劲，十分期待巴黎的留学生活.

2019年情人节这天，张靖唯来到法国。她说：“当时觉得这个日子好浪漫，所以印象非常深刻。”

然而，抵达法国后，陌生环境、语言障碍、烦琐手续，给了张靖唯不少现实的挑战。相比于中国南方的气候，巴黎的秋冬来得更快，9月底就要披上厚厚的大衣。每天晚上6点放学，巴黎已经天黑了。张靖唯一个人坐着公交车回到宿舍，她坦言不免感到孤独。

张靖唯当时就读的应用物理专业课程多、难度不小。“因为语言问题，很多知识点比起中文教学，我需要更多时间理解和消化。”张靖唯说，“留学不仅仅是一个获取知识的过程，也是一次心灵的成长之旅。始终拥有成为‘更好的自己’的决心，能更加从容地应对留学生活中的一切挑战。”

为了尽快适应新的环境，张靖唯一边努力学习专业知识，一边积极参与各种课外活动。张靖唯说：“来到巴黎萨克雷大学是我人生中的一个重要转折点，这里不仅提供了世界一流的教育资源，也让我有机会接触到不同的文化。”

2019年，她担任巴黎萨克雷大学学联外联部干事，2023年当选学联主席，她不仅关注学业上的精进，也思考如何将中国文化传递给法国更多年轻人。

张靖唯带领团队齐心协力推出新活动。比如学联开展了学术、体育、电竞、联谊等各类活动。其中，2023年末举办的“春节集市”吸引了200多人参与，让法国师生体验穿汉服、做团扇、拓印福字、猜灯谜等中国传统文化。

从场地布置到节目安排，张靖唯和团队力求让每一名参与者都能感受到中华文化的独特魅力。“我们希望通过这些活动，让更多的人了解和喜爱中国文化，同时也为留学生们提供一个展示自我、互相交流的平台。”张靖唯说。除了传统活动之外，她还根据同学们的建议，举办了巴黎地区篮球比赛、电竞比赛、春日赏樱和秋日拾栗等活动，丰富同学们的课外生活。

张靖唯介绍，在学术交流方面，学联结合学校的优势学科，通过为新生解疑和举办校友茶话会的方式，定期邀请学姐学长开展学术交流活动。同时，积极与不同国家和地区的学者学生联合会建立联系，交流学术和工作经验，为学生搭建沟通桥梁。在中法文化交流方面，学联举办了自创的“双语桥”活动。让中法学生自由组队，通过法语辩论的形式帮助中国留学生提升语言能力和跨文化交流能力。同时，通过活动中的传统中式糕点和中国元素布景，让法国同学感受中国文化的魅力。

“每当听到法国同学和老师对中国文化的赞美，我的自豪感油然而生，觉得自己在做有意义的事情。”张靖唯说。

谈及接下来的工作打算，张靖唯表示，学联计划开展“中国文化走进法国校园”活动，组织如书法、茶艺、武术、传统手工艺等中国文化体验活动。同时，充分利用社交媒体和视频平台，制作展示中国文化、历史和现代发展的内容。以短视频、纪录片和访谈等形式，传播中国优秀文化、展现时代发展变迁。

张靖唯希望能够继续推动中法两国之间的文化交流，成为两国友好关系的使者。她说，海外青年学子应当讲好中国故事，让更多外国友人读懂中国。

(责编：郝孟佳、李依环)