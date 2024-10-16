2024年“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在江西赣州举行。宣讲活动以“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”为主题，江西环境工程职业学院700多名师生代表参加活动。

“劳模工匠进校园”行动全国示范活动在江西赣州举行。江西省总工会供图

此次活动由中华全国总工会宣传教育部指导，江西省总工会主办。全国劳动模范、赣州澳克泰工具技术有限公司技术顾问邱联昌，全国五一劳动奖章获得者、“全国最美教师”、上犹县特殊教育学校校长蒙芳，江西省五一劳动奖章获得者、第45届世界技能大赛水处理技术项目冠军、江西环境工程职业学院教授曾璐锋这三位来自一线的劳模工匠应邀宣讲。宣讲中，劳模工匠结合自身的成长经历和奋斗感悟，为师生们带来了生动的一课。在场学生纷纷表示，要向劳模工匠学习，练就技能本领，努力走好技能人生道路。

据了解，今年上半年，赣州市各级工会开展“劳模工匠进校园”宣讲活动近20场次，覆盖学生近10000人，在各地校园营造了尊重劳模、学习劳模、争做劳模的浓厚氛围。

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