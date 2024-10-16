以“走技能成才之路、做技能报国之士”为主题的2024年全国“劳模工匠进校园”示范活动走进陕西省杨凌职业技术学院。该校300余名师生代表聆听了宣讲，杨凌示范区其他职业院校学生观看了线上直播。

全国“劳模工匠进校园”示范活动走进杨凌职业技术学院。陕西省总工会供图

宣讲现场，大国工匠、高级技师、航天特级技师徐立平以视频的形式送上寄语。航天特级技师、国家级技能大师工作室领衔人、陕西省劳模创新工作室带头人杨峰，全国铁路首批动车组随车机械师、高级技师董宏涛，高级工程师、自然资源部第一大地测量队（国测一大队）队员任秀波等人，分别与师生们分享他们的奋斗故事、人生感悟以及成长经验。为了让同学们近距离感受工匠精神，杨峰现场展示绝活绝技，用电钻在气球上给A4纸打孔，精湛的技艺引来现场师生阵阵掌声。

在实训指导现场，全国五一劳动奖章获得者、三秦工匠、陕西汽车控股集团有限责任公司维修电工樊凡，全国劳动模范、陕西省技术能手、国家级“杨忠州技能大师工作室”领衔人杨忠州分别走进工业机器人实训室、机床数控实训室，现场开展实训教学、绝活绝技展示、实操技术指导，面对面、手把手引导大家尊重劳动、热爱劳动。

此次活动由全国总工会宣传教育部指导，陕西省总工会主办。活动现场，来自全区劳模工匠和技术能手代表20人、300余名杨凌职业技术学院师生代表聆听了宣讲，各直播平台累计10万余人次观看。

(责编：崔競文、刘凡)