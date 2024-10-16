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赋能新质生产力发展 上海教育系统举办第二届劳模创新论坛

2024年10月16日09:01 | 来源：人民网-教育频道
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匠心锻造绞吸疏浚装备的杨启，心系康复事业的喻洪流，吹响材料创新先锋号的林嘉平……10余名上海市教育系统“大咖”走进上海教育会堂，在一场主题为“守正创新 笃行致远”的上海教育系统第二届劳模创新论坛上碰撞精彩观点，共话立德树人使命担当，赋能新质生产力。

海洋是高质量发展战略要地，海上大型绞吸疏浚装备却因其技术含量高，核心技术长期被国外封锁。在劳模先进主题演讲环节，首届“全国科创名匠”、上海交通大学海洋水下工程科学研究院有限公司党委书记、董事长杨启讲述了他和团队突破核心关键技术，实现了绞吸疏浚装备从“整装备进口”到“出口管制”的历史性跨越。

上海理工大学是全国最早开展医疗器械专业人才培养的高校，该校智能康复工程研究院院长喻洪流分享了面对老龄化社会的现状，康复器械智能化发展趋势、人工智能在康复工程中的运用等，以及对未来康复机器人的展望。

全国工人先锋号团队带头人、华东理工大学特聘教授林嘉平的团队成员陈涛以“AI+新材料”为切入点，分享了团队构建高分子材料基因组研发平台，以解决传统研发范式效率低、周期长，缺少技术合作与数据共享弊端，建立面向先进聚合物材料设计研究新范式的心路历程。

本次论坛由上海市总工会、上海市教卫工作党委指导，中国教育工会上海市委员会主办，包括劳模协会主旨发言、劳模先进主题演讲、劳模先进微论坛、劳模先进与青年教师结对等板块。上海教育系统劳模先进代表等200余人参会。

(责编：崔競文、刘凡)

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