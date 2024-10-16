由中华全国总工会宣传教育部指导，广东省总工会主办的“劳模引领 向新而行——‘劳模工匠进校园’行动全国示范活动”中山专场在杨仙逸中学举行。活动邀请全国、省、市各级劳模工匠代表现场分享奋斗故事，展示科技创新成果，诠释劳模精神、劳动精神、工匠精神的深刻内涵。

本次活动邀请全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章获得者梁嘉伟，中山市五一劳动奖章获得者、中山市黄俊杰劳模和工匠人才创新工作室负责人黄俊杰，中山市技术能手、中山市温焱明劳模和工匠人才创新工作室成员李祥麟，全国物理实验创新能手、广东省优秀教练黎扬东进行宣讲。

现场还设置了车辆模型、无人机救援体验、3D打印机、象棋机器人、全方位人工智能巡检系统等10多个科技体验互动摊位。固定翼、无人机、直升机、无动力帆船等30多架航模集体亮相，期间还穿插精彩的飞行演出。

据了解，中山市总工会计划开展3场主题宣讲示范活动，通过组织科技创新领域的全国、省、市各级劳模工匠代表进校园，以及邀请学生走进智能化企业等多种形式，让广大学子不断汲取榜样力量，点亮青春匠心梦，努力成为新时代的科技人才。

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