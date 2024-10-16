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 “G20教育对话：数字时代的教育、技术与高质量发展”在北外举办 

2024年10月16日17:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 日前，“G20教育对话：数字时代的教育、技术与高质量发展”在北京召开。来自27个国家与国际组织的官员、学者及青年代表围绕“数字时代的教育转型”“数字化转型中的跨界合作”“教育促进高质量发展”“数字时代职业技术教育合作的机制、途径与策略”等多个话题展开深入探讨。

“G20教育对话”大会主席，北京外国语大学党委书记王定华指出，在21世纪的数字革命中，人工智能与数据科学相结合，对改进学生学习、优化学校课程、支撑教育进程具有无穷潜力。中国愿与其他二十国集团成员一道，致力于用好数字工具，实现为所有人提供包容优质公平教育和终身学习的目标。他呼吁二十国集团成员携手推动全球教育合作，为包容和公平的优质教育、可持续发展以及共同繁荣持续贡献力量。

本次对话特别设置了青年对话环节，来自不同国家的的青年学者、企业家与学生围绕“教育科技创新如何应对气候变化”进行了深入研讨，分享了各自在气候变化教育、清洁能源制造等领域的实践经验与见解。

配套活动方面，在以“数字技术赋能未来学校”为主题“G20基础教育对话”上，与会代表围绕“数字化学习重塑未来学校”“学校转型赋能学习发展”“合作伙伴助力教育创新”进行了深度对话。在以“数字时代职业技术教育合作的机制、途径与策略”为主题“G20职业技术教育对话”上，与会代表围绕“重构职教体系：数字赋能与治理模式创新”“解锁未来职场：数字技能与职业需求演变”“展望全球趋势：能力建设与合作模式转型”进行了专题交流。

(责编：孙竞、熊旭)

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