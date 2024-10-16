人民网北京10月16日电 2025年全国硕士研究生招生考试报名工作已正式开启。记者从上海交通大学中银科技金融学院获悉，该学院技术转移专业硕士（MTT）2025年计划招生100余人。

据了解，上海交通大学于2021年10月获批全国首个“技术转移专业硕士（MTT）学位点”，由科技金融学院开展培养工作。该专业设置技术战略规划与科创融资两大方向，主要培养能够把科技创新成果进行有效转移和转化的复合型人才。

报考该专业的考生必须符合下列条件之一：一是获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员，须于2023年8月前取得国家承认的研究生毕业证书；二是大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员，须于2022年8月前取得国家承认的本科毕业证书。

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学中银科技金融学院执行院长刘少轩介绍，上海交通大学中银科技金融学院是上海交通大学安泰经管学院的一个组成部分，也是学校在多学科交叉融合、产教融合协同创新方面的新尝试。

刘少轩表示，在技术转移硕士的人才培养过程中，学院强调技术、市场、管理、金融、法律等五方面能力的培养和塑造，为学生从事创新和创业方面的工作奠定基础。

刘少轩介绍，学院还有科技金融MBA项目，该项目以科技金融为侧重点，着力培养具备系统性管理知识体系的高级管理人才。今年9月，学院启动了新的双学位本科项目，学生毕业时将获得两个学士学位。

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