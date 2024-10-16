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严纯华：深化科教融汇 赋能拔尖创新人才培养

2024年10月16日19:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 日前，2024高等教育国际论坛年会在北京召开。中国高等教育学会副会长、中国科学院院士、兰州大学原校长严纯华在接受人民网专访时表示，高校作为科技创新和人才培养的前沿阵地，要持续深化科教融汇赋能拔尖创新人才培养，引领和推动人类社会发展进步。

中国科学院院士、兰州大学原校长严纯华接受人民网专访。

中国科学院院士、兰州大学原校长严纯华接受人民网专访。

严纯华介绍，在高等教育领域，科教融汇理念不断发展并影响着高等教育组织形式的变革与创新，但焦点始终是如何在高水平科研实践中培养高质量人才。

“拔尖创新人才是是引领推动科技创新的关键力量。” 严纯华指出，“强化科学研究和教育教学的协同联动，以科研赋能创新型人才培养，既是对科技革命和产业变革深入发展的主动适应，更是对拔尖创新人才成长规律的深刻认识和准确把握。”

严纯华表示，教育是传授科学知识、培养优秀人才，促进人的全面发展。科研则是对知识、技术的再深化、再升华、再创造。科教融汇是将科研与教育两个系统置于共生共荣、相互依赖的发展场域中，共同作用于人才培养实践活动。

在他看来，高校应强化“研为教基，教为研袭”理念，深化开展有组织的科研、有组织的教学，将优质科研资源转化为育人资源，不断促进教学与科研的深度融合。

“一方面，要将解决学术前沿问题、‘卡脖子’技术难题融入课程体系、教材内容中，推动教学与科研相互促进；另一方面，要鼓励和引导学生早进实验室、早进课题组、早进科研团队，与导师合作开展力所能及的科学研究，在实践中提升解决问题的能力。”严纯华说。

科技创新需要人才支撑，人才培养又依赖于教育发展。严纯华认为，拔尖创新人才培养是一项系统工程，需要遵循教育规律和学生身心发展成长规律，打通大中小学各学段的壁垒，有效衔接高等教育与基础教育，实现不同学段、层次的差异培养、合理延展、有效贯通。

“只有构建系统化、长效化的大中小学一体化的贯通式拔尖创新人才培养机制，才能选育更多具有创新精神、科研潜质、实践能力的高水平人才。”严纯华谈到。

对于未来如何进一步优化教学与科研融合，严纯华认为，关键在于教师引导和教学方法创新。教师需要不断对课程体系、教学内容、教学方法进行重组和重构，在原有基础上逐步注入正确且具有启发性的知识点，实现“常教常新”，有效促进拔尖人才的成长。

“随着人工智能在教育领域的广泛应用，慕课、翻转课堂等新型教学模式打破了传统教学的限制，使得学习更加灵活多样。”严纯华指出，高校要主动应用人工智能技术，将其更好地融入教育教学和科研工作中。

严纯华最后表示，高校要丰富科教融汇培养拔尖创新人才的多维度供给，要始终加强思政教育与知识教育深度协同，将老一辈科学家精神与新时代科学家感人事迹作为鲜活教材，润物无声地融入拔尖创新人才培养全过程，培育学生敢于挑战难题、脚踏实地、唯实求真的意志品质和服务国家、报效国家的家国情怀。（李昉、孙竞、实习生潘寒冰）

(责编：李依环、熊旭)

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