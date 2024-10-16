人民网北京10月16日电 （记者郝孟佳）今天，在我国第一颗原子弹爆炸成功60周年之际，中国科学院与“两弹一星”纪念馆重新开放仪式在中国科学院大学怀柔校区举行。

中国科学院院长侯建国指出，站在新的历史起点上，要大力践行和弘扬“两弹一星”精神。要始终坚守“创新科技、报国为民”的初心使命，奋力完成好抢占科技制高点核心任务；要充分发挥体系化建制化优势，精心策划和组织实施重大科技任务，探索更好发挥新型举国体制优势的有效路径；要把个人理想追求同国家发展需要紧密结合起来，勇于攻坚克难，善于团结协作，续写新时代“两弹一星”精神的辉煌篇章。

作为“两弹一星”研制亲历者，中国科学院西安光学与精密机械研究所研究员、中国科学院院士侯洵表示，参加任务的中国科学院人在当年极端困难的条件下，团结一致，逢山开路、遇水架桥，战胜了重重困难，攻克了许多关键技术难关。新一代的科技工作者要在科研实践中继承和发扬“两弹一星”精神，始终瞄准国家需求，坚持自力更生，自主创新，在科研攻关的道路上不断续写新时代篇章。

据悉，中国科学院与“两弹一星”纪念馆位于中国科学院大学雁栖湖校区的怀柔火箭试验基地旧址，这里是钱学森先生回国后亲自选址和创建的我国第一个火箭研究与试验基地，为“两弹一星”事业做出了重大的历史性贡献。纪念馆2013年启动建设，2015年正式开馆，收录了在中国科学院工作过的17位“两弹一星”元勋的人物事迹，记录了中国科学院1万余名参研参试人员名录和信息。自开馆以来，累计接待43万余人次。

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